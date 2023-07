La nouvelle société d'IA d'Elon Musk va tenter de "comprendre la vraie nature de l'univers". De nombreux grands noms de l'IA sont associés à ce projet.

Elon Musk a une nouvelle entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Un site a été mis en place pour xAI, une société qui se lance pour mission de “comprendre la vraie nature de l’univers”. Cette annonce survient après que des documents ont révélé l’existence d’une entreprise répondant au nom de “X.AI Corp” il y a quelques mois. Elon Musk déclarait aussi dans une interview en avril qu’il voulait se lancer pour “une IA obsédée par la vérité qui tente de comprendre la nature de l’univers” et qui, “espérons-le, fera davantage de bien que de mal”.

Pour l’heure, on ne sait pratiquement rien d’autre de cette société. Le PDG de Tesla et SpaceX et président de Twitter a tweeté tout récemment : “Annonce de la formation de @xAI pour comprendre la réalité.” La page web de l’entreprise précise que l’équipe organisera un chat sur Twitter Spaces ce vendredi 14 juillet.

Les commentaires précédents d’Elon Musk au sujet d’une startup IA laissaient entendre qu’il voulait “une troisième alternative” pour concurrencer OpenAI, qui développe ChatGPT, et Google. Il expliquait aussi avoir acheté des milliers de GPU il y a quelque temps pour un projet d’IA en lien avec Twitter. Nul ne sait cependant si ces deux projets sont liés.

De nombreux grands noms de l’IA sont associés à ce projet

Le site liste en tous les cas plusieurs grands noms de DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla et l’Université de Toronto comme collaborateurs sur ce projet. “Collectivement, nous avons contribué à certaines des méthodes les plus utilisées aujourd’hui sur le terrain, en particulier pour l’optimisation Adam, la normalisation par lot, la normalisation par couche et la découverte des exemples contradictoires”, peut-on lire sur le site de xAI. “Nous avons ensuite introduit des techniques et analyses innovantes comme Transformer-XL, Autoformalization, Memorizing Transformer, Batch Size Scaling et μTransfer. Nous avons travaillé et dirigé le développement de certains des plus grandes avancées dans le domaine, parmi lesquelles AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 et GPT-4.”

En plus d’Elon Musk, on trouve les noms des membres Igor Babuschkin, Manuel Kroiss, Yuhuai (Tony) Wu, Christian Szegedy, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Greg Yang, Guodong Zhang et Zihang Dai.