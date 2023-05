Tesla continue de faire ce qu'aucune autre entreprise n'ose faire, faisant évoluer ses véhicules de production sans la moindre annonce officielle.

Avec un constructeur automobile normal, les modifications matérielles dans les véhicules sont annoncées plusieurs mois à l’avance. Après le lancement, il y a une vague de communiqués de presse, de publications sur les réseaux, de vidéos et même des publicités TV de la marque détaillant chaque amélioration, chaque correction. Tesla, par contre, n’est pas un constructeur auto comme les autres et, selon plusieurs rapports, la marque aurait commencé à équiper de nouveaux équipements sur certaines de ces productions récentes. Et ce sans qu’aucune communication n’émane de l’entreprise sur les canaux officiels.

Tesla continue de faire ce qu’aucune autre entreprise n’ose faire

Selon un post sur Twitter, une nouvelle Model Y prête pour la livraison a été repérée. Celle-ci est dotée d’un ensemble de caméras et de capteurs améliorés montés derrière le pare-brise et sur les ailes avant de la voiture. Ce nouveau hardware est estampillé “Hardware 4.0”. Bien que rien n’ait été confirmé par l’entreprise, ces nouveaux capteurs et caméras font très probablement partie des logiciels controversés Autopilot et Full Self-Driving (FSD).

Ces équipements et le logiciel qui les accompagnent ont déjà été implémentés sur les Tesla Model S et X, selon Electrek. Si Ford, General Motors ou n’importe quel autre constructeur avait procédé de même et commencé à déployer des modifications substantielles sur leurs Ford F-150 Lightning, Cadillac Lyriq ou autres véhicules électriques, nul doute que la planète media auto aurait été sacrément confuse. Mais pour Tesla, c’est finalement tout à fait normal. Après tout, on parle de l’entreprise qui a aidé à envoyer un Roadster dans l’Espace et qui a augmenté/diminué les tarifs de ses véhicules de manière aléatoire.

Faisant évoluer ses véhicules de production sans la moindre annonce officielle

Si Tesla et/ou Elon Musk devait reconnaître la chose, ne vous attendez pas non plus à une grosse couverture médiatique. Ceci prendra très probablement la forme d’un post ou d’une réponse unique, rédigé de manière tout à fait informelle, sur Twitter, suivi, ou non, d’un communiqué de presse ou d’un petit encart de texte sur le site de Tesla après coup.

Espérons en tous les cas que ces nouveaux équipements permettront d’améliorer les systèmes FSD de Tesla qui ont déjà fait l’objet de plusieurs rappels par le passé.