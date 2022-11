Tesla rappelle 321 000 Model 3 et Model Y pour un problème de feux arrière

Tesla procède à un énième rappel de véhicules aux États-Unis. 310 000 Model 3 et Model Y peuvent être impactés par un problème de feux arrière.

Tesla procède actuellement au rappel de plus de 321 000 véhicules à cause d’un problème logiciel qui empêche les feux arrière de certaines voitures de fonctionner correctement. Le constructeur a annoncé cette mesure ce week-end via un dossier déposé auprès de la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA), découvert par Reuters. Ce rappel concerne des Model 3 de 2023 et des Model Y de 2020 à 2023 fabriqués pour les clients américains.

Tesla procède à un énième rappel de véhicules aux États-Unis

“Dans certains rares cas, les feux arrière d’un ou des deux côtés des véhicules affectés peuvent s’allumer de manière intermittente à cause d’une anomalie dans le firmware qui peut causer de fausses détections de panne lorsque le véhicule est en phase de réveil”, peut-on lire dans le dossier de la NHTSA. “Les feux stop, les feux de recul et les clignotants ne sont pas affectés par ce problème et fonctionnent comme convenu.”

310 000 Model 3 et Model Y peuvent être impactés par un problème de feux arrière

Tesla déploiera très bientôt une mise à jour logicielle pour corriger ce problème. L’entreprise n’a été informé d’aucun accident ou blessure en lien avec ce bug. Le constructeur a eu connaissance de ce problème à la fin du mois d’octobre. Dans une annonce distincte la veille, Tesla rappelait environ 30 000 véhicules à cause d’un souci avec le déploiement de l’airbag passager avant dans certaines Model X.

En ce qui concerne cette année uniquement, Tesla a déjà procédé à 19 rappels aux États-Unis. Il y a quelques semaines, l’entreprise rappelait 40 186 Model S et Model X pour un problème logiciel qui pouvait couper l’aide de la direction assistée aux véhicules passant sur des nids-de-poules. Avant cela, le fabricant rappelait plus d’un million de véhicules pour des fenêtres qui ne fonctionnaient pas normalement.