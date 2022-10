Tesla enregistre un troisième trimestre impressionnant. Entre record de production et perte de revenus.

Tesla a fait face à une augmentation des coûts du transport associée à “une inflation du coût des matières premières”, une pénurie de composants et un renforcement du dollar durant le troisième trimestre 2022, autant d’éléments qui ont entamé ses revenus trimestriels (21,45 milliards de dollars contre 21,96 attendus). Pourtant, le constructeur est tout de même parvenu à atteindre des records de production dans toutes ses usines. Selon le rapport de production trimestriel publié au début du mois, Tesla a fabriqué 365 923 véhicules au troisième trimestre et livré 343 830.

Tesla enregistre un troisième trimestre impressionnant

Les revenus des ventes de véhicules ont atteint 18,69 milliards de dollars ce trimestre, en augmentation de 55 % par rapport à la même période l’année dernière, ce qui a permis à l’entreprise de reprendre un peu de son momentum perdu durant un deuxième trimestre un peu plus délicat. La valeur de l’action Tesla a perdu plus de 17 % depuis la publication du rapport, selon CNBC, et a chuté de plus de 5 % depuis la fermeture du marché mercredi lorsque les revenus de Tesla ont été communiqués. Le troisième trimestre a aussi enregistré le départ d’Andrej Karpathy, directeur de l’intelligence artificielle chez Tesla, après 5 ans à la tête du développement des ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, “systèmes avancés d’aide à la conduite”).

Malgré ces pertes récentes, Tesla a vu ses profits doubler par rapport à l’année dernière, à 3,29 milliards de dollars et “il semblerait que nous aurons une fin d’année épique”, déclarait le PDG, Elon Musk, durant une réunion avec les investisseurs. “Nous avons une énorme demande pour le quatrième trimestre et nous prévoyons de vendre toutes les voitures que nous fabriquons pour cela.”

Entre record de production et perte de revenus

Elon Musk offrait aussi une indication quant à la disponibilité de la bêta du Full Self-Driving : “Nous prévoyons de déployer le logiciel full self-driving à quiconque achète le pack avant la fin de cette année”, expliquait-il. “L’autorisation [de la NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière] ne sera pas encore disponible à ce moment-là, mais la voiture pourra vous emmener de chez à votre travail, chez vos amis ou au magasin sans que vous n’ayez à toucher le volant.”

“Nous ne sommes pas en train de dire que c’est prêt à avoir personne derrière le volant. C’est juste que vous n’aurez presque jamais à toucher aux contrôles du véhicule.”

Tesla envisage une augmentation annuelle de 50 % de ses ventes de véhicules sur les prochaines années. En 2021, Tesla avait livré environ 936 000 unités. En 2022, à ce jour, 908 573. Pour atteindre cet objectif de 50 % d’augmentation, l’entreprise doit encore en vendre environ 1,4 million au total, cette année, selon Autoblog, avec 490 000 de ces ventes sur le seul dernier trimestre. Tesla s’est aussi de nouveau engagée pour une livraison de son Semi à compter de décembre. “Les usines tournent à plein régime, nous livrons toutes les voitures que nous produisons et nous conservons de grandes marges opérationnelles”, déclarait Elon Musk.

Ces développements surviennent alors que le rachat potentiel de Twitter à hauteur de 44 milliards de dollars fait toujours l’actualité, devant la justice notamment. Celui-ci pourrait obliger le PDG de Tesla à vendre davantage de ses parts dans l’entreprise pour financer l’opération : “Je suis excité quant à la situation de Twitter parce que je connais extrêmement bien ce produit et que c’est un actif qui s’est un peu étiolé pendant longtemps et qui a un potentiel incroyable”.