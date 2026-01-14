Tesla ajuste le Model Y face à la concurrence des SUV électriques

Après un recul des ventes, le constructeur américain cherche à élargir sa clientèle avec une version sept places et quelques évolutions esthétiques.

Tl;dr Tesla relance l’option sept places sur le Model Y 2026, uniquement sur la version Premium Longue Autonomie avec transmission intégrale, pour 2500 dollars supplémentaires.

Le troisième rang reste étroit, avec des sièges modulables mais peu d’espace pour les jambes, ciblant surtout les familles avec enfants.

Outre le troisième rang, le Model Y reçoit quelques évolutions esthétiques et technologiques, tandis que Tesla cherche à rester compétitif face à la concurrence des SUV électriques.

Un retour discret de la version sept places

Dans le paysage mouvant des SUV électriques, Tesla tente une nouvelle approche avec son Model Y 2026. Après quelques hésitations, la marque américaine relance l’option sept places, un choix qui avait disparu du catalogue américain il y a plus d’un an. Accessible uniquement sur la déclinaison Premium Longue Autonomie à transmission intégrale, cette configuration ajoute un supplément de 2500 dollars à la facture. À l’époque, l’annonce s’était faite en toute discrétion, via un simple courriel adressé aux potentiels acheteurs, promettant « des places pour sept et suffisamment d’espace pour tous les bagages. »

Nouvelles options mais espace limité à l’arrière

À y regarder de plus près, ce sont surtout les familles avec enfants qui semblent visées par cette nouveauté. Les images présentées sur le configurateur de Tesla ne laissent guère planer le doute : le troisième rang affiche un espace aux jambes restreint. L’aménagement intérieur se veut modulable, les sièges du second et du troisième rang pouvant se rabattre à plat – reste une incertitude quant au caractère électrique ou non de ce mécanisme pour la dernière rangée.

Les lignes bougent chez Tesla face à la concurrence

Le retour de cette option ne survient pas par hasard. Face à une concurrence toujours plus vive dans la catégorie des crossovers/SUV électriques, et après avoir enregistré un nouveau recul des ventes au dernier trimestre, Tesla cherche manifestement à séduire une clientèle élargie. Il est intéressant de noter que si une variante sept places avait brièvement existé outre-Atlantique, elle avait ensuite disparu au profit d’une offre cinq places plus classique.

Par ailleurs, en août 2025, une version six places baptisée « Model YL » a fait son apparition en Chine, équipée d’un empattement rallongé de six pouces – caractéristique dont la version américaine ne bénéficie pas. Selon les propos d’Elon Musk, son arrivée aux États-Unis n’est pas garantie : « fin 2026 ou peut-être jamais », a-t-il laissé entendre.

Détails esthétiques et technologiques revus

Outre l’ajout du troisième rang, les évolutions apportées au Model Y Premium restent modestes. Citons notamment :

Nouvelles jantes foncées « Helix » de 20 pouces ;

Ciel de toit noir inédit ;

Ecran central plus large et haute définition (16 pouces) ;

Nouveau marquage arrière assombri.

Autant de retouches destinées à maintenir l’attractivité du modèle phare de Tesla, dans un marché où l’innovation reste un impératif constant.