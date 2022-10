Le Tesla Semi est entré en production, les premières livraisons attendues avant la fin de l’année

Tesla lance la production de son Semi et livrera ses premières unités le 1er décembre.

Le camion Tesla a connu une genèse pour le moins compliquée. Longtemps reporté, il semblerait cette fois que le constructeur soit prêt. La production a démarré et les premières livraisons sont aujourd’hui attendues pour le 1er décembre, c’est Elon Musk qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Lorsque l’entreprise avait officialisé le Tesla Semi en 2017, la marque espérait pouvoir lancer la production de son camion électrique en 2019. Cela n’a pas pu arriver, et Elon Musk informait ses employés dans un email au début de l’année 2020 que le véhicule était déjà en production très limitée et qu’il était “temps d’accélérer les choses et de lancer la production de masse du Tesla Semi”. En avril dernier cependant, le constructeur indiquait durant la présentation de ses résultats qu’elle reportait encore ses livraisons à 2021.

Tesla lance la production de son Semi

En 2021, toujours point de Semi. Tesla avertissait alors ses actionnaires que les livraisons étaient reportées à 2022 à cause de la pénurie mondiale affectant les industries de la tech et de l’automobile, ainsi que la faible capacité de production d’alors pour les cellules de batterie du véhicule. Elon Musk n’a pas affirmé que cette pénurie de composants pour son poids-lourd est désormais de l’histoire ancienne, mais si l’entreprise a pu démarrer la production de masse et qu’elle annonce une date de livraison, Tesla doit au moins avoir suffisamment de pièces pour livrer les Semi à ses premiers clients.

et livrera ses premières unités le 1er décembre

La première vague de Semi sera livrée à Pepsi, qui avait commandé 100 véhicules de l’entreprise en décembre 2017. Comme TechCrunch le précise, d’autres grands noms de l’industrie ont aussi commandé des camions de la marque, parmi lesquels Walmart et UPS. En mai de cette année, le constructeur avait aussi ouvert les réservations à davantage de clients via un premier versement de 20 000 $. Un Tesla Semi coûte entre 150 000 et 180 000 $, selon l’autonomie. Cette dernière peut aller jusqu’à 500 miles (800 km) sur une seule charge.