Tesla pourrait proposer des essais sur route grand public pour faire la démonstration de sa technologie de Conduite Entièrement Autonome

Introduction à la technologie de Tesla

Si vous résidez en Amérique du Nord et envisagez d’acheter une Tesla, un employé de la firme vous présentera le fonctionnement de la technologie Full Self-Driving (FSD) avant que vous ne repartiez avec votre nouveau véhicule. Suite à un mémo émis par Elon Musk, PDG de Tesla, toutes les boutiques situées dans cette région doivent installer et activer la dernière version de cette technologie, puis emmener les clients faire un court essai routier avant de leur remettre leur nouveau véhicule.

Prix de la technologie et motivation des clients

Laissez-vous séduire par la technologie FSD de Tesla, mais pour en profiter, préparez-vous à débourser 12 000 $ en plus du coût de votre voiture. Cette fonctionnalité regroupe toutes celles de l’Autopilot de l’entreprise et vous permet d’utiliser l’autovolant en ville et d’activer la capacité de votre véhicule à identifier les panneaux stop et les feux de circulation afin qu’il puisse freiner automatiquement lorsque vous vous en approchez. Pourtant, débourser 12 000 $ est un pas que tous ne sont pas prêts à franchir. Mais Tesla espère que cette démonstration pourrait vous convaincre de franchir le pas.

Controverses autour des technologies de Tesla

Au fil des années, Tesla a fait l’objet de plusieurs plaintes et enquêtes en raison de ses technologies Autopilot et FSD. En 2022, le DMV de Californie a déposé une plainte contre Tesla pour avoir utilisé dans sa publicité des termes laissant croire que ses véhicules sont capables de se conduire entièrement de manière autonome, sans la surveillance d’un conducteur humain. L’administration nationale de la sécurité routière a enquêté sur plusieurs accidents de Tesla impliquant l’autopilote ou le FSD, y compris des collisions avec des véhicules d’urgence. À l’instar de la NHTSA, le ministère de la Justice a également commencé à enquêter sur les technologies Autopilot et FSD de Tesla.