Les États-Unis enquêtent sur les voitures chinoises pour des préoccupations sécuritaires

Selon la Maison-Blanche, les voitures connectées accumulent une grande quantité de données sensibles sur leurs conducteurs et passagers.

La Maison-Blanche met en garde contre la technologie automobile chinoise

La présidence américaine exprime ses inquiétudes quant à la technologie embarquée dans les voitures produites en Chine et dans d’autres lieux dits “pays préoccupants“. En effet, les véhicules modernes, en permanente connectivité avec le conducteur, le fabricant et l’infrastructure américaine, recueillent un volumineux flot d’informations sensibles.

Des véhicules connectés source de vulnérabilités

Selon un communiqué de la Maison-Blanche, ces véhicules connectés utilisent leurs caméras et capteurs pour collecter une large variété de données. Les risques sont doubles : non seulement ces informations peuvent révéler des détails clés sur l’infrastructure américaine, mais la voiture elle-même peut aussi être “pilotée ou désactivée à distance”. La crainte est qu’en cas d’accès étranger à ces données ou à ces commandes, de nouvelles vulnérabilités et menaces pourraient émerger.

Cap vers une enquête menée par le département du Commerce

Ainsi, le département du Commerce a été désigné pour diriger une enquête sur cette question. Gina Raimondo, secrétaire au Commerce, déclare : “Nous devons comprendre l’étendue de la technologie dans ces voitures qui peuvent collecter des données ou désactiver ou manipuler à distance des véhicules connectés“. L’objectif : déterminer si des mesures de contrôle doivent être mises en place.

Biden inébranlable face aux risques

Face à la détermination de la Chine à dominer le marché automobile mondial, le président Joe Biden se montre intransigeant. “Les véhicules connectés de Chine pourraient collecter des informations sensibles sur nos citoyens et notre infrastructure“, prévient-il. Il ajoute avec fermeté que “ces véhicules pourraient être piratés ou désactivés. Je ne laisserai pas cela se produire sous ma responsabilité“.

Pour conclure, bien que les voitures chinoises ne soient pas encore fréquentes sur les routes américaines, leur présence se fait de plus en plus remarquée sur d’autres marchés, notamment en Europe. Malgré cette préoccupation, ce n’est pas une première pour les États-Unis. En effet, le gouvernement américain avait déjà précédemment lancé une investigation sur des entreprises chinoises soupçonnées de constituer un risque pour l’infrastructure du pays.