Tesla conclut un accord à l’amiable après le crash mortel d’un Modèle X ayant tué un ingénieur d’Apple

Un procès majeur contre Tesla trouve sa résolution

Tesla, le géant américain de l’automobile électrique, a récemment clos un dossier juridique important. Il s’agit du procès intenté suite au décès d’un conducteur durant l’utilisation du système Autopilot de la marque.

Les détails de l’affaire mettent en lumière d’importantes questions de sécurité

En 2019, la famille du défunt Wei Lun Huang a lancé une action en justice contre Tesla. Wei Lun Huang était un ingénieur chez Apple, surnommé Walter Huang dans son milieu professionnel. Il est tragiquement décédé lorsque sa Model X s’est crashée dans un terre-plein central à Mountain View, alors que le système Autopilot était en marche.

Dans ce procès, il est important de noter qu’un point crucial a été observé. Tesla avait en effet reconnu que l’Autopilot était en marche lors du crash, mais avait défendu que “le seul moyen pour que l’accident se soit produit était si Huang ne prêtait pas attention à la route”. Autrement dit, la firme a été ferme dans sa position : la responsabilité incombe au conducteur.

Les implications du règlement

Suite à ce règlement, des questions concernant le montant du dédommagement ont été soulevées. Les avocats de Tesla ont en effet demandé au tribunal de garder confidentiel le montant du dédommagement payé par la compagnie. Le but étant de préserver la réputation de l’entreprise et d’éviter que d’autres parties intéressées ne se fassent une fausse idée de la responsabilité de Tesla dans de telles situations.

Cette décision de Tesla de régler le procès intervient à un moment clé pour la société. En effet, Musk s’apprête à révéler au public ses plans pour le lancement d’un robotaxi le 8 août prochain. La question de la sécurité de l’assistance à la conduite de Tesla est donc plus que jamais d’actualité.

Le domaine de l’automobile électrique et autonome est incroyablement complexe. De tels drames révèlent des questions cruciales concernant la responsabilité et la sécurité. Dans cette affaire, la vérité derrière le drame reste voilée, laissant place aux interprétations et éventuellement, aux leçons à tirer.