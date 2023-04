Tesla remporte un procès suite à un accident impliquant l'Autopilot d'une Model S, l'un des premiers concernant cette technologie.

Cette semaine, Tesla a remporté un procès qui accusait l’Autopilot du constructeur d’être responsable d’un accident remontant à 2019. Selon Reuters, ce vendredi, un jury de la cour de l’État de Californie a conclu que le logiciel d’aide à la conduite n’était pas en faute dans l’accident d’une Model S qui a causé une fracture de la mâchoire, plusieurs dents en moins et des dommages nerveux à sa conductrice.

Justine Hsu avait poursuivi Tesla en 2020 après que sa voiture électrique avait fait une embardée sur un terre-plein central dans une rue de Los Angeles alors que l’Autopilot était engagé. Elle réclamait plus de 3 millions de dommages, prétendant des défauts dans le logiciel et le design des airbags de Tesla.

Tesla avait nié toute responsabilité dans cet accident. La marque répliquait que Justine Hsu avait utilisé l’Autopilot dans une rue en ville, une pratique que ne recommande absolument pas le fabricant, comme indiqué dans le manuel utilisateur. Le jury n’a accordé à Justine Hsu aucun dommages et conclu que le constructeur n’a pas failli de manière intentionnelle à expliciter les faits au sujet de l’Autopilot. Comme Reuters le précise, ce procès est l’un des tous premiers impliquant le mode d’aide à la conduite de la société d’Elon Musk. Bien que ce verdict ne puisse avoir aucun lien direct avec d’autres affaires, il devrait informer les avocats travaillant sur de futurs dossiers similaires concernant cette technologie.

L’un des premiers concernant cette technologie

Le résultat de cette affaire ne devrait cependant pas non plus apaiser les craintes des autorités autour de Tesla et de ses affirmations concernant ses logiciels Autopilot et “Full Self-Driving”. Au début de l’année, le constructeur confirmait que le Département américain de la Justice avait demandé des documents en lien avec ces deux fonctionnalités. L’entreprise est aussi sous le coup d’une enquête par la US National Highway Traffic Safety Administration suite à des collisions impliquant l’Autopilot et des véhicules d’urgence à l’arrêt.