Tesla prévoit un événement pour la livraison du premier Cybertruck au troisième trimestre

Tesla préparerait un événement de lancement pour son Cybertruck au troisième trimestre. Spécifications et tarifs finaux restent encore à déterminer.

Lorsque Tesla avait organisé son événement pour fêter l’ouverture de son usine Giga Texas l’année dernière, Elon Musk déclarait qu’il commencerait, enfin, à vendre le Cybertruck en 2023. Aujourd’hui, nous pouvons affiner davantage cette fenêtre de lancement. En effet, selon un article de The Verge, Elon Musk a déclaré aux investisseurs de Tesla durant une récente présentation des résultats financiers que le constructeur allait organiser un événement de lancement pour ce véhicule futuriste très attendu durant le troisième trimestre de cette année. Tesla commencera la fabrication cet été, mais la production à grand volume ne démarrera pas avant 2024, comme elle l’avait déjà déclaré.

Tesla préparerait un événement de lancement pour son Cybertruck au troisième trimestre

Elon Musk aurait déclaré aux investisseurs pendant cette réunion qu’il “faut du temps pour mettre la ligne de production en place et c’est un produit très, très différent.” Et d’ajouter : “Il n’est pas fait de la même manière que les autres voitures.” La version de production du Cybertruck que Tesla avait montré sur scène l’année dernière n’avait pas de poignées de portes et pouvait savoir automatiquement si le propriétaire était à proximité et si elle devait ouvrir les portes. Ceci étant dit, le véhicule est fabriqué dans le même acier inoxydable que la marque avait prévu au début, un matériau plus onéreux que l’acier d’ordinaire utilisé dans l’industrie. Comme The Verge le précise, le véhicule électrique nécessite des techniques de soudure spéciales et ses plus petits composants sont hautement personnalisés.

Spécifications et tarifs finaux restent encore à déterminer

Le Cybertruck a été plusieurs fois reporté depuis sa grande annonce en 2019. La date de lancement initiale, et grandement optimiste, était à 2021, avant d’être reportée à 2022, puis à 2023. Les tarifs de l’engin devaient, à l’origine, démarrer à 39 900 $ dans sa configuration à moteur unique et jusqu’à 70 000 $ avec trois moteurs. Tesla avait cependant averti il y a quelque temps que les spécifications et les tarifs finaux restent encore à déterminer et ceux-ci pourraient dépendre de nombreux facteurs, notamment des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement et du contexte économique global.