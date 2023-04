Tesla va construire une usine de Megapack à Shanghai, une décision qui va à contre-courant de la politique américaine.

Tesla a de grandes ambitions. Et pour atteindre ses objectifs toujours plus importants, l’entreprise doit se doter d’infrastructures toujours plus volumineuses. Cela passe notamment par construire des usines. Et à ce petit jeu, la société d’Elon Musk est bien rodée. Dans quelques mois, l’entreprise démarrera un nouveau chantier d’envergure, une usine de Megapack, à Shanghai.

Tesla va construire une usine de Megapack à Shanghai

Tesla se prépare en effet à lancer un nouveau chantier, plus précisément une nouvelle usine de batteries. C’est ce dimanche que le fabricant automobile a annoncé qu’il démarrerait la construction d’une usine Megapack dans les prochains mois. Une fois celle-ci achevée, ce qui devrait survenir quelque part durant le second semestre 2024, elle sera capable de produire pas moins de 10 000 Megapack chaque année. Chaque batterie, de la taille d’un container, peut stocker suffisamment d’énergie pour alimenter environ 3 600 foyers pendant une heure. Tesla déclarait à Bloomberg avoir l’intention de vendre les Megapacks fabriqués en Chine dans le monde entier. L’entreprise a déjà construit des installations pour les Megapack dans divers endroits du monde, notamment au Texas et en Australie-Méridionale.

Une décision qui va à contre-courant de la politique américaine

L’annonce de ce dimanche voit ainsi Tesla renforcer sa dépendance envers la Chine à une époque où les États-Unis mettent en place divers leviers, notamment économiques, pour inciter les constructeurs automobiles, mais pas uniquement, à fabriquer davantage de leurs produits sur le territoire national. À la fin du mois dernier, le Département du Trésor américain publiait un guide mis à jour détaillant les véhicules électriques éligibles à la subvention de 7 500 $ du Inflation Reduction Act. Selon ces nouvelles directives, le département explique que les entreprises doivent utiliser des matériaux pour leurs batteries de voitures qui proviennent des États-Unis ou d’autres partenaires commerciaux approuvés s’ils veulent que leurs véhicules puissent en bénéficier. Par ailleurs, l’administration Biden déclarait récemment que les sociétés éligibles aux aides du CHIPS Act devraient signer des accords pour s’engager à ne pas étendre leur capacité de production en Chine.