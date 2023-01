Le plus gros moteur de recherche de Chine va lancer un concurrent à ChatGPT

Le géant chinois Baidu s'apprête à lancer un concurrent à ChatGPT. La grande bataille de l'intelligence artificielle ne fait que commencer.

Selon un récent rapport de Bloomberg, le géant chinois de la recherche Baidu s’apprête à introduire sur le marché un service d’intelligence artificielle similaire à ChatGPT. Celui-ci sera basé sur le système Ernie de l’entreprise, un modèle de machine learning à grande échelle entrainé pendant plusieurs années et qui “excelle dans la compréhension et la génération du langage naturel”, déclarait Baidu en 2021.

ChatGPT, de OpenAI, ne cesse de faire parler de lui depuis plusieurs semaines grâce à son impressionnante capacité à répondre à des questions très ouvertes, à écrire comme le ferait un humain ou encore à créer du code informatique. Microsoft avait investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et travaille actuellement à intégrer certains aspects de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.

Google, de son côté, voit en cette technologie une menace envers ses affaires très lucratives de la recherche et a décidé d’accélérer le développement de sa propre technologie d’intelligence artificielle conversationnelle. Le PDG du géant américain, Sundar Pichai, aurait même déclaré un “code rouge” à l’encontre de ChatGPT et se préparerait à faire la démonstration de pas moins de 20 produits d’IA ainsi qu’un chatbot pour son moteur de recherche durant sa conférence I/O en mai prochain.

La grande bataille de l’intelligence artificielle ne fait que commencer

Baidu a, quant à lui, quelque peu stagné dans sa croissance concernant la recherche et voit dans les apps similaires à ChatGPT un potentiel moyen de croquer ses concurrents. “Je suis vraiment heureux que la technologie à laquelle nous réfléchissons tous les jours puisse attirer l’attention de tellement de personnes. Ce n’est pas facile”, déclarait-il durant un échange en décembre dernier, selon une transcription découverte par Bloomberg.

ChatGPT a attiré une attention très largement positive, mais les mauvais côtés n’ont pas non plus été oubliés. Le blog tech américain CNET a par exemple été contraint de corriger des articles écrits par une intelligence artificielle à cause d’erreurs et autres craintes de plagiat. Les écoles publiques de New York City ont, de leur côté, récemment banni ChatGPT par crainte de triche, dans la mesure où un tel système permet de produire des écrits qui peuvent être difficiles à distinguer des écrits réalisés par de vrais étudiants.