Ce développeur utilise ChatGPT pour mettre au point un assistant Siri super intelligent

Un développeur utilise Siri, ChatGPT et ses connaissances en développement pour mettre au point un assistant vocal super intelligent.

Frustré(e) que Siri ne comprenne pas toutes vos demandes ? Il y a un moyen de faire en sorte que l’assistant vocal d’Apple fonctionne de pair avec GPT-3 (le modèle de langage à base de deep learning d’OpenAI utilisé dans son chatbot ChatGPT) pour que l’assistant soit plus intelligent et plus conversationnel.

Le développeur Mate Marschalko a utilisé la voix de Siri, l’app Raccourcis de la firme de Cupertino, la puissance de GPT-3 et quelques astuces de développeur pour mettre au point un assistant super intelligent capable de répondre à des demandes complexes.

Dans une vidéo publiée sur Reddit, nous pouvons voir Mate Marschalko utiliser des commandes vraiment complexes avec son assistant. Dans un exemple, il dit “Hier, il m’a fallu un moment pour m’endormir. Est-ce que tu as des suggestions pour m’aider à mieux dormir ?” L’assistant répond en proposant un bon bain chaud, lire un livre et éviter la caféine. Dans un autre exemple, Mate Marschalko dit : “Tu vois que j’enregistre cette vidéo dans le noir, dans le bureau. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?”, et l’assistant allume simplement la lumière.

Par rapport à Siri, Alexa et Google Assistant, cet assistant maison semble en mesure de comprendre des requêtes bien plus complexes, mais il répond aussi d’une manière bien plus naturelle, très similaire à une personne “normale”.

Mate Marschalko explique qu’il a été plutôt simple de mettre au point cet assistant. “J’ai pu réussir tout cela simplement en demandant à GPT-3 de prétendre être mon assistant pour la maison, de lister les appareils dans ma maison et quelques autres détails comme la localisation et l’heure, et je lui ai ensuite demandé de répondre dans un format de données structuré (JSON) que j’ai ensuite utilisé pour déclencher les messages de contrôle dans HomeKit dans une série de if..else dans un seul raccourci Siri.”

C’est un peu de travail, évidemment – toutes les instructions sont ici – et il faut quelques connaissances en programmation, mais n’importe qui, ou presque, peut y parvenir en une petite heure, selon Mate Marschalko.

Bien que cette démonstration fasse passer Apple Siri pour un nouveau-né, les choses ne sont pas si simples. Les requêtes d’API vers GPT-3 coûtent environ 0,014 $ l’unité, ce super assistant n’est donc pas gratuit. Et Siri, comme les autres assistants à base d’intelligence artificielle, ne diront jamais rien d’obscène ou qui pourrait être blessant ; un modèle de langage comme GPT-3 a des garde-fous en place, mais il peut répondre de manière inattendue. Et sans tester soi-même le robot, il est difficile de se rendre compte de ce qui peut éventuellement clocher.

Toujours est-il qu’il s’agit là d’une expérience vraiment sympathique, qui devrait sans nul doute donner naissance à de nombreux clones maison de Siri. À suivre !