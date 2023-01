Microsoft va ajouter ChatGPT à son service cloud Azure OpenAI, une suite logique d'un investissement qui devrait être plus conséquent.

Microsoft offre à davantage de ses clients un accès aux technologies d’OpenAI, y compris ChatGPT. Le géant de la tech américain a annoncé qu’il proposait désormais tous les intéressés son Service Azure OpenAI, après l’avoir proposé à un nombre très limité de clients professionnels en novembre 2021.

Microsoft va ajouter ChatGPT à son service cloud Azure OpenAI

Et comme Bloomberg le précise, les clients qui ont accès au service peuvent utiliser divers outils d’OpenAI pour leurs propres applications cloud, y compris le générateur d’images Dall-E et le système de langage GPT-3.5. Microsoft explique qu’il travaille aussi à ajouter ChatGPT, “une version améliorée de GPT-3.5” à son service, disponible “bientôt”.

Le géant de la tech est associé à OpenAI depuis qu’il a investi 1 milliard de dollars dans la startup fondée par Elon Musk en 2019. Cette annonce survient peu après la publication de rapports annonçant que la firme de Redmond réfléchirait à investir 10 milliards de dollars supplémentaires dans l’entreprise. “Ces modèles [d’intelligence artificielle] vont changer la manière dont les gens interagissent avec les ordinateurs”, avait déclaré le directeur des plateformes IA chez Microsoft, Eric Boyd, à The Financial Times, dans une interview.

Une suite logique d’un investissement qui devrait être plus conséquent

Bien qu’OpenAI existe depuis un certain temps, l’entreprise a énormément fait parler d’elle depuis le lancement de ChatGPT. Le programme est capable de proposer des réponses longues et cohérentes qui n’apparaissent pas, immédiatement tout du moins, comme ayant été générées par une machine. Les productions de l’algorithme sont suffisamment bonnes pour alarmer les professionnels de l’enseignement, lesquels craignent que l’outil soit utilisé pour tricher. Il y a quelques jours, des écoles publiques de New York City bannissaient ChatGPT de leurs appareils et réseaux Wi-Fi.

The Information rapportait aussi précédemment que Microsoft avait l’intention d’intégrer le logiciel d’OpenAI propulsant ChatGPT dans Bing. Nul ne sait vraiment comment cet algorithme pourrait fonctionner avec le moteur de recherche, mais cela pourrait permettre à Bing de proposer des résultats dans un format qui soit plus agréable et facile à digérer. ChatGPT est actuellement disponible gratuitement, mais OpenAI a l’intention de générer des revenus. L’entreprise a déjà ouvert une liste d’attente pour celles et ceux qui seraient intéressés par une version payante.