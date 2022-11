Le générateur d’images via intelligence artificielle DALL-E est disponible pour les apps

OpenAI propose une API publique pour son générateur d'images DALL-E. Attendez-vous à le retrouver un peu partout.

Vous n’aurez bientôt plus à visiter un site web spécifique pour utiliser DALL-E 2. OpenAI vient en effet de publier un framework en version bêta permettant aux apps et à d’autres produits d’utiliser le générateur d’images via intelligence artificielle. Celui-ci inclut les descriptions en langage naturel qui font tout l’intérêt de DALL-E ainsi que la modération pour filtrer le contenu haineux, violent et extrême de manière plus générale.

Un certain nombre de clients profitent déjà de cette technologie. La nouvelle app Designer de Microsoft utilise DALL-E pour créer du contenu pour les media sociaux, les documents et autres invitations. L’outil d’image via IA arrive aussi sur Bing et Edge pour vous aider à créer des images lorsque vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin. Cala, de son côté, est un “système d’exploitation mode et lifestyle” qui utilise l’outil pour produire de nouveaux designs. Mixtiles peut utiliser le système pour générer des fresques uniques.

OpenAI profite de ce lancement pour proposer davantage de contrôle aux utilisateurs. Ceux-ci ont désormais tous les droits de propriété sur les images qu’ils génèrent, et pas seulement les droits d’utilisation. L’entreprise est désormais plus encline à procéder ainsi maintenant que l’outil réduit les risques de débordement de ses conditions d’utilisation. Tout ce que vous générez peut désormais être rangé dans des collections publiques ou privées. Si vous créez des images sur le thème de l’Espace, par exemple, vous n’aurez ainsi plus à parcourir toute votre galerie pour les retrouver.

Le kit de développement et ces droits augmentés ne règleront pas la question de l’emprunt ou du vol du contenu généré par son intelligence artificielle. Cela pourrait même entraîner davantage de soucis dans la mesure où DALL-E sera utilisée sur davantage de plateformes. Bien que des entreprises comme Shutterstock travaillent avec OpenAI pour vendre des images générées par l’intelligence artificielle, d’autres bannissent la technologie purement et simplement par peur, justement, de problèmes de droits d’auteur. Il faudra peut-être attendre longtemps avant que les développeurs d’apps ne puissent utiliser une technologie comme DALL-E sans souci éthique ou juridique.