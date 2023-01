Microsoft envisage d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT

Après avoir déjà investi un milliard de dollars dans OpenAI, le géant américain Microsoft est en pourparlers pour continuer à renforcer la société spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle avec un investissement de 10 milliards de dollars sur plusieurs années.

Valorisée à 29 milliards de dollars, la start-up OpenAI pourrait prochainement accepter de collaborer avec Microsoft afin d’intégrer ChatGPT dans le moteur de recherche Bing pour concurrencer Alphabet et Google. Plusieurs milliards de dollars seront injectés sur plusieurs années. Il se murmure d’ailleurs que Microsoft et OpenAI discutent de cette opération depuis de nombreux mois.

ChatGPT has lit up the internet since its launch, gathering its first million users in less than a week.

But Bloomberg Quicktake's @atbwebb explains why this may have big implications for the search market https://t.co/b3ZzPAjUy6 pic.twitter.com/tw0YDxy1Xp

