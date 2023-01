Avec iOS 16, Siri offre une nouvelle commande vocale très utile à l’iPhone

Siri est désormais en mesure de redémarrer votre iPhone ou iPad. La méthode la plus simple à ce jour pour procéder.

Il est aujourd’hui d’utiliser la voix pour réaliser de nombreuses actions sur votre iPhone. Grâce à Siri, vous pouvez faire énormément de tâches basiques comme envoyer un SMS, obtenir une direction ou réaliser des opérations plus complexes, comme obtenir les horaires des séances pour un film dans votre cinéma préféré, le tout sans les mains.

Siri est désormais en mesure de redémarrer votre iPhone ou iPad

Apple ajoute constamment de nouvelles commandes vocales à son assistant vocal et avec la récente sortie d’iOS 16, il y en a une qui peut être particulièrement utile. Il est désormais possible d’utiliser sa voix pour redémarrer l’iPhone.

Il est fréquent que l’on ait besoin de redémarrer l’iPhone – ou tout autre appareil électronique, d’ailleurs -, le plus souvent lorsqu’un bug logiciel gênant survient, comme une application qui refuse de s’ouvrir, un système d’exploitation plus lent qu’à l’accoutumée ou des fonctionnalités qui ne répondent pas comme elles devraient. Un redémarrage corrige souvent ces soucis.

Cependant, le seul moyen de redémarrer l’iPhone consiste à l’éteindre et à le rallumer ou à forcer le redémarrage. Ces deux options nécessitent d’utiliser ses mains, et plusieurs étapes. Désormais, il y a une autre option, bien plus simple, et ce grâce à iOS 16. Si vous avez besoin de redémarrer votre appareil sans avoir les mains libres, voici comment procéder.

La méthode la plus simple à ce jour pour procéder

Pour peu que vous ayez la fonctionnalité “Dis, Siri” activée, qui permet d’écouter constamment cette commande vocale d’activation, il vous suffit de dire “Dis, Siri”, pour activer Siri, puis “Redémarre l’iPhone” et enfin confirmer en disant “Oui” lorsque l’assistant vous le demande. Votre iPhone va alors redémarrer. Et vous devrez saisir votre mot de passe pour déverrouiller l’écran. Vous pouvez procéder de même sur l’iPad, mais il faut iPadOS 16.1 ou ultérieur.

Si vous n’avez pas activé “Dis Siri”, vous pouvez aller dans “Réglages > Siri & Recherche” et activer “Détecter Dis Siri”. Si vous ne voulez pas que votre iPhone écoute ces quelques mots en permanence, vous pouvez toujours activer Siri en restant appuyé sur le bouton latéral pendant une seconde, bien que cela aille à l’encontre de l’aspect “sans les mains” de cette option de redémarrage.