Samsung préparerait un grand bond pour la batterie du Galaxy S27 Ultra

Le futur flagship pourrait enfin dépasser les 6000 mAh après des années de stagnation.

Tl;dr Le futur Galaxy S27 Ultra pourrait enfin dépasser les 6000 mAh de batterie après plusieurs générations bloquées à 5000 mAh.

Samsung préparerait aussi un écran OLED plus avancé, une puce Snapdragon gravée en 2 nm et la mémoire LPDDR6.

Le constructeur sud-coréen envisagerait également un système de refroidissement liquide pour améliorer les performances et la dissipation thermique.

Un virage attendu pour la batterie du Galaxy S27 Ultra

Depuis sept générations, le haut de gamme des smartphones Samsung, la gamme Ultra, affiche une capacité de batterie plafonnée à 5000 mAh. Pourtant, selon les dernières fuites relayées ce week-end par l’informateur Debayan Roy sur X, le futur Galaxy S27 Ultra pourrait dépasser la barre symbolique des 6000 mAh. Un bond qui marquerait un tournant dans la stratégie du constructeur sud-coréen, resté jusqu’ici en retrait face à certains concurrents proposant déjà des batteries silicium-carbone de 10 000mAh.

Outre cette évolution majeure côté autonomie, d’autres aspects techniques sont dans le viseur. L’écran profiterait d’un panneau OLED LTPO M16 plus performant que celui de l’actuel S26 Ultra. La nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravée en 2nm et associée à de la mémoire vive LPDDR6, promettrait également des gains notables en puissance et en efficience énergétique.

Nouveautés technologiques et fiche technique comparative

Pour mieux appréhender les différences avec le précédent modèle, voici ce que les fuites suggèrent concernant le S27 Ultra :

Batterie supérieure à 6 000mAh (contre 5 000 sur le S26 Ultra) .

. Écran OLED LTPO M16 de 6,9 pouces (M14 auparavant) .

. Puce Snapdragon plus récente (Gen 6 vs Gen 5) .

. Mémoire LPDDR6 au lieu de LPDDR5X.

Le support du nouveau standard de recharge sans fil Qi2, un point attendu mais finalement absent du S26 Ultra, serait également au programme.

Système de refroidissement : vers l’adoption du liquide ?

Mais ce n’est pas tout. D’après une enquête menée par le média coréen Sisa Journal e, l’introduction d’un système de refroidissement liquide est sérieusement étudiée pour la prochaine génération Galaxy S27. Une technologie rare sur smartphone, excepté quelques modèles gaming comme le RedMagic 11 Pro, mais qui pourrait bien s’imposer chez Samsung après une pause depuis le Galaxy Note 9 lancé en… 2018.

Dans un récent séminaire en Corée du Sud, Park Min, chercheur principal chez Samsung, a évoqué cette possibilité : « Puisque le refroidissement par ventilateur présente trop d’inconvénients et de bruit, nous misons sur le liquide pour maximiser la dissipation thermique via une structure connectée directement au processeur central (AP) ». Si la concurrence s’active aussi côté brevets, Apple incluse, il semble que la généralisation ne soit plus qu’une question de temps.

Vers un flagship enfin renouvelé ?

En définitive, alors que le S26 Ultra avait fait preuve d’une grande prudence dans ses évolutions, son successeur pourrait bien être celui du véritable changement. Entre une autonomie renforcée, des composants de dernière génération et des avancées sur le plan thermique, le futur vaisseau amiral de Samsung intrigue déjà les technophiles, reste à savoir si toutes ces innovations franchiront effectivement le cap du prototype pour équiper nos smartphones dès l’an prochain.