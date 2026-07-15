Claude ajuste ses prix en Inde, mais le paiement coince encore là-bas

En bref Claude arrive enfin en roupies en Inde.

Les prix dépassent ceux des États-Unis.

UPI manque encore à l’appel.

En Inde, Claude ne joue plus un rôle secondaire. Le pays représente 5,8% de l’usage mondial du chatbot d’Anthropic, ce qui en fait son deuxième marché derrière les États-Unis. Du coup, voir enfin apparaître des prix en roupies n’a rien d’un simple détail d’interface.

L’Inde pèse lourd dans l’équation Claude

Pendant longtemps, les utilisateurs indiens de Claude devaient composer avec des tarifs en dollars, plus les conversions bancaires qui vont avec. Pas dramatique sur le papier, mais en vrai, c’est exactement le genre de friction qui plombe un abonnement. Surtout dans un marché immense, très tech, mais aussi très sensible au prix.

Et c’est bien là l’enjeu. L’Inde aligne une base énorme de développeurs et de travailleurs de la tech, donc l’usage suit. Transformer cet usage en abonnements payants, c’est une autre histoire. Anthropic essaie clairement de fermer cette fuite.

Des abonnements en roupies, avec une addition plus salée

Sur le site de Claude en Inde, l’offre Claude Pro apparaît à environ 20 euros (₹2,000) par mois avec facturation annuelle. Aux États-Unis, elle est affichée à environ 16 euros (17$) par mois. Même logique pour Claude Max, qui démarre à environ 120 euros (₹11,999) en Inde, contre environ 92 euros (100$) là-bas.

Le plan Team, lui, commence à environ 24 euros (₹2,399) par siège et par mois, face à environ 18 euros (20$) aux États-Unis. Les tarifs indiens incluent les taxes locales, et ceux des applis mobiles varient légèrement par rapport au site web. Bref, la localisation est là, mais elle ne rime pas avec remise.

Le vrai caillou dans la chaussure, c’est le paiement

L’autre limite, elle saute aux yeux. Anthropic n’a pas encore activé les paiements via Unified Payments Interface, ou UPI, pourtant omniprésent en Inde. Pour payer, il faut encore passer par carte bancaire, ou par la facturation des stores d’Apple et de Google.

C’est un vrai retard face à OpenAI, qui a lancé la tarification en roupies de ChatGPT dès août avec le support d’UPI. Dans un pays où le paiement instantané fait partie des usages de base, l’absence d’UPI enlève quand même pas mal de fluidité.

Anthropic accélère en Inde, malgré un accroc récent

Ce changement de prix s’inscrit dans une poussée plus large d’Anthropic en Inde. L’entreprise a ouvert un bureau à Bengaluru en février, après avoir annoncé le projet en octobre. En janvier, elle a aussi nommé Irina Ghose, ex-dirigeante de Microsoft India, pour piloter ses activités sur place.

Ces derniers mois, Anthropic s’est aussi rapproché d’Infosys et de Tata Consultancy Services pour accélérer les déploiements IA en entreprise. Mais tout n’a pas été propre. En juin, l’accès aux modèles Fable 5 et Mythos 5 a été brusquement suspendu pour les entités hors États-Unis, ce qui a poussé certains développeurs et fondateurs de startups indiens à regarder ailleurs. Depuis, Fable 5 est revenu, alors que Mythos 5 reste limité. Anthropic n’a pas commenté ce lancement des prix en roupies.