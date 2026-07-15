Windows Search dans Windows 11 : moins de résultats parasites et plus de personnalisation

Microsoft revoit en profondeur la boîte de recherche de Windows 11. Ce sont de petits réglages, mais l’impact peut être très concret au quotidien.

En bref Windows 11 simplifie son outil de recherche avec une interface plus claire.

Les résultats deviennent plus personnalisables et moins envahis par le web.

Microsoft mise davantage sur les améliorations du quotidien.

La boîte de recherche de Windows 11 va devenir plus lisible, plus propre et un peu moins agaçante. Dit comme ça, ce n’est pas le patch le plus sexy du monde. Mais si vous utilisez Windows Search tous les jours, ce genre de détail change vraiment la vie.

Une recherche moins brouillonne, enfin

Chez Microsoft, l’idée est simple, enlever du bruit. L’écran d’accueil de la recherche a été allégé pour réduire l’encombrement visuel, avec un accès plus facile aux recherches récentes. Sur un OS qui adore parfois en faire trop, ce retour à quelque chose de plus sobre est quand même une bonne nouvelle.

Le chantier touche aussi l’affichage des résultats. Les espacements sont plus larges, ce qui laisse de la place pour des métadonnées jugées plus utiles sur les éléments trouvés. En gros, on cherche moins dans un mur d’infos compact et un peu plus dans une interface qui respire.

Des résultats plus propres et plus contrôlables

L’autre changement intéressant, c’est le contrôle laissé à l’utilisateur. Vous pouvez désormais choisir si les résultats du web et ceux du Microsoft Store s’affichent ou non à côté des résultats locaux. Petit réglage, gros impact, surtout pour ceux qui veulent une recherche locale sans pollution autour.

Et il y a un point qui mérite d’être souligné, parce qu’il va parler à pas mal de monde. Les recherches web ne mettront plus en avant de contenus sponsorisés, comme des produits ou des promotions, tout en haut des résultats. Franchement, c’est le genre de nettoyage qu’on aurait aimé voir plus tôt.

Microsoft promet aussi une meilleure détection des fichiers et des applications. Là, il faudra voir en usage réel, mais c’est clairement le cœur du sujet. Une recherche système qui ne trouve pas ce qu’on lui demande, c’est un boss raté dès le premier niveau.

Le vrai signal envoyé par Microsoft

Ces retouches arrivent d’abord chez les membres du programme Windows Insider, dès aujourd’hui. Mais le plus intéressant est peut-être ailleurs. Après une longue poussée autour de Copilot, qui n’a pas vraiment tout renversé, Microsoft remet visiblement l’accent sur des améliorations du quotidien dans Windows 11.

On l’a déjà vu avec la possibilité d’ajuster la taille du menu Démarrer, ou avec un système permettant de revenir en arrière après des pilotes défectueux. Rien de spectaculaire, certes. Mais un OS ne devient pas meilleur avec des effets de manche, il devient meilleur quand les outils de base arrêtent de vous faire perdre du temps.