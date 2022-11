Siri dévoile les secrets de l’Encre Invisible sur iPhone

iOS permet d'ajouter un effet Encre Invisible avec les messages dans iMessage, pour ajouter une dose de confidentialité. Mais le système à une faille importante : Siri.

Intégrer des secrets dans les messages texte est très risqué. L’email n’est clairement pas une option, tout comme le SMS traditionnel. Les messages chiffrés, comme iMessage, sont mieux, dans la mesure où seul votre appareil et le destinataire peuvent lire les messages, mais vous ne serez jamais vraiment certain de qui est à l’autre bout.

Vous devriez utiliser l’Encre Invisible de l’iPhone

Vous le savez peut-être déjà, le meilleur moyen de protéger vos iMessage est d’utiliser l’effet Encre Invisible. Si quelqu’un d’autre regarde par-dessus l’épaule du destinataire du message alors que la conversation est ouverte, il ne verra qu’une bouillie de pixels. La notification, quant à elle, indique simplement “Messages envoyés avec Encre Invisible”.

L’Encre Invisible ne vous sauvera pas si quelqu’un a accès au téléphone du destinataire et décide de balayer les pixels pour lire le message, mais c’est une protection supplémentaire appréciable pour limiter les risques.

La seule exception ici, c’est si vous voulez utiliser l’effet avec un SMS. Ces effets sont exclusifs à iMessage, ce qui signifie que votre iPhone se contentera d’indiquer au destinataire quel genre d’effet a été placé sur le message.

Siri ne fonctionne pas avec l’Encre Invisible

En ce qui concerne iMessage, cependant, il y a une grosse faille : Siri. On pourrait penser qu’un assistant numérique vocal fasse le travail correctement, mais non. Si vous demandez à Siri de lire vos messages et que l’un d’entre eux contient de l’Encre Invisible, l’assistant lira le message dans son intégralité. Et vous précisera même “envoyé avec Encre Invisible”.

Ce manque s’étend aussi à CarPlay : imaginez une voiture avec des passager qui entendraient un message qu’ils ne doivent vraiment, vraiment pas entendre. C’est peut-être votre faute d’avoir demandé à Siri de lire à haute voix ledit message, mais si vous savez que le contenu invisible est aussi lu à voix haute, vous y réfléchirez peut-être à deux fois.

Lorsque vous proposez une fonctionnalité comme l’Encre Invisible, il serait logique d’aller jusqu’au bout, pour vraiment rendre le contenu invisible… invisible. Lorsque Siri lit un message avec Encre Invisible, il devrait demander s’il peut continuer la lecture, par exemple. Apple ne proposera peut-être jamais cette évolution, alors faites attention quand vous demandez à Siri de lire vos messages à voix haute.