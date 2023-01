Apple aurait annulé le développement de son nouvel iPhone SE. Le modem 5G maison serait-il en cause ?

La gestion de projet n’a jamais rien de simple, même lorsque l’on est une entreprise aussi imposante qu’Apple. Pour arriver jusqu’au terme, il faut une très bonne conduite des opérations au quotidien, c’est certain, mais aussi une certaine part de chance, surtout dans le contexte global actuel, tant les dépendances avec d’autres acteurs sont importantes. Et parfois, on décide simplement d’arrêter les frais. Apple aurait ainsi annulé le développement de son nouvel iPhone SE.

Apple aurait annulé le développement de son nouvel iPhone SE

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de l’écosystème de la firme de Cupertino, cette dernière aurait récemment informé ses fournisseurs qu’elle ne commercialiserait pas de modèle SE de quatrième génération dans le courant de l’année 2024. Dans un post publié sur Medium et repéré par MacRumors, Ming-Chi Kuo déclare que l’appareil aurait dû marquer l’apparition du modem 5G maison de la marque à la pomme, ajoutant que l’entreprise avait prévu de tester et de peaufiner la puce sur le SE avant de l’utiliser à plus grande échelle dans l’iPhone 16 et les modèles à suivre. Désormais, selon l’analyste, Apple devrait plus probablement continuer d’utiliser des modems Qualcomm pour ces appareils de 2024.

Le modem 5G maison serait-il en cause ?

Ming-Chi Kuo ne précise pas pourquoi Apple a décidé de faire l’impasse sur cette iPhone SE de quatrième génération, ni si les performances de sa puce 5G maison ont quelque chose à voir avec cette décision. Pendant une grande partie de ces dix dernières années, le géant américain a tenté de réduire sa dépendance envers Qualcomm. En 2019, les deux entités mettaient fin à leur bataille des brevets et signaient un accord d’approvisionnement de puce sans fil “pluriannuel”. Quelques mois plus tard, la firme de Cupertino achetait la majorité de la division dédiée aux modems mobiles d’Intel. Ensuite, fin 2020, la marque à la pomme annonçait officiellement qu’elle travaillait sur sa propre puce cellulaire. Depuis lors, les informations ont été très minces sur le sujet.