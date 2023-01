Dark Sky disparu, voici comment l’app Météo d’Apple peut lui succéder

Maintenant que Dark Sky n'est plus là, l'app Météo prend le relais avec un certain nombre de fonctionnalités avancées.

En septembre dernier, l’application météo Dark Sky disparaissait de l’Apple App Store. Pour les fans de l’app, ce n’était malheureusement pas une surprise : Apple avait racheté l’app en 2020, et ce n’était qu’une question de temps avant que le service ne soit fermé, avec la plupart des fonctionnalités de ce dernier qui allaient être intégrés dans la propre app Météo d’Apple.

Maintenant que le dernier jour d’existence de Dark Sky, 31 décembre 2022, est derrière nous, l’app ne fonctionne plus du tout, même pour celles et ceux qui l’avaient toujours installée sur leur appareil. La nouvelle version de Météo a été lancée dans le cadre de la mise à jour majeure d’Apple iOS 16 et c’est un digne successeur à Dark Sky. L’app Météo a par ailleurs été, pour la première fois, introduite sur les iPad avec iPadOS 16.

Dans un post sur son site, Apple donne une présentation générale des fonctionnalités que Météo a hérité de Dark Sky. Selon la firme de Cupertino, la dernière version de Météo en date inclut des fonctionnalités comme les prévisions de pluie très précises, les prévisions heure par heure pour les 10 prochains jours et les cartes météo en haute résolution. Ces cartes sont disponibles avec plusieurs jeux de données, comme les précipitations, la qualité de l’air et la température. Pour changer le jeu visible, tapotez sur le bouton du bas dans le coin supérieur droit de la vue carte.

Avec un certain nombre de fonctionnalités avancées

Le post en question précise aussi que les prévisions d’Apple Météo sont “hyperlocales”, autrement dit qu’elles sont précises jusqu’à 0,001° de latitude et de longitude. “Cette résolution est utilisée pour générer une prévision, pas uniquement pour votre ville, mais pour votre quartier”, explique Apple. “Cela permet aussi de vous avertir lorsque la pluie va commencer, jusqu’à la minute près.” Pour profiter de cette fonctionnalité, il faut autoriser l’app à vous envoyer des notifications, via le bouton menu dans le coin supérieur droit de la vue de la localisation.

Toutes les fonctionnalités avancées de Météo ne sont pas disponibles partout dans le monde. Pour connaître la liste des fonctionnalités et leur disponibilité dans les pays, il faut se rendre sur cette page. Les précipitations dans l’heure, par exemple, ne sont pas disponibles en France. Cette version de Météo est disponible pour les appareils sous iOS 16 ou plus récent, iPadOS 16 ou plus récent et macOS 13 Ventura ou plus récent.