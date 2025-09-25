L’iPhone 17 en proie à des coupures d’appels et des problèmes de réseau mobile

Des utilisateurs d’iPhone 17 font face à des appels interrompus et à des difficultés de connexion au réseau mobile, selon plusieurs rapports. Après les polémiques sur la résistance aux rayures, ces problèmes de connectivité suscitent de nouvelles inquiétudes autour du dernier modèle d’Apple.

Tl;dr Le lancement de l’iPhone 17 est marqué par des problèmes de connectivité cellulaire, avec appels coupés et basculements aléatoires entre 4G et 5G.

D’autres anomalies apparaissent, comme des bugs Wi-Fi, des problèmes visuels sur les photos et des rayures prématurées sur les modèles sombres (« scratchgate »).

Apple travaille sur des correctifs logiciels et recommande aux utilisateurs de protéger leur appareil avec des coques adaptées.

Appels coupés et frustration générale

Le lancement du tout nouvel iPhone 17 n’a pas franchement été un long fleuve tranquille. À peine commercialisés, ces smartphones flambant neufs font déjà face à une salve de remontées d’utilisateurs signalant des difficultés avec la connectivité cellulaire. Peu importe l’opérateur – que l’on soit chez AT&T, T-Mobile, Verizon ou même un MVNO – le constat revient : appels interrompus, basculement aléatoire entre une connexion 4G instable et des barres 5G, le tout sans bouger d’un millimètre.

Des bugs qui s’accumulent et intriguent

Au départ, certains misaient sur un simple problème logiciel, évoquant la nécessité d’une mise à jour « day one ». Mais la persistance des témoignages – émanant aussi bien des États-Unis que d’autres pays – laisse planer le doute. Fait surprenant, même les versions Pro, censées profiter d’une antenne plus performante, ne semblent pas épargnées. D’ailleurs, selon plusieurs utilisateurs sur Reddit repérés par PhoneArena, l’assistance technique d’Apple aurait reconnu l’existence du souci et aurait proposé à certains clients un échange standard. Il ressort toutefois que la dernière version bêta d’iOS 26 intégrerait un correctif via une simple mise à jour de firmware.

Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là. Depuis le lancement, d’autres anomalies ont émergé :

Coupures sporadiques du Wi-Fi, particulièrement gênantes pour l’usage de CarPlay.

Bogue visuel sur certains clichés avec apparition de « petites boîtes noires et traits blancs ».

Rayures prématurées, surtout sur les modèles aux couleurs foncées autour de la zone MagSafe.

L’aluminium en question et premiers retours terrain

Le phénomène baptisé « scratchgate » inquiète notamment les possesseurs d’iPhone en teinte sombre, qui constatent que la finition mate ou foncée semble particulièrement sensible aux micro-rayures et aux éraflures, même lors d’une utilisation quotidienne prudente. Les utilisateurs partagent massivement leurs expériences sur les réseaux sociaux et forums spécialisés, créant une véritable onde de choc parmi les fans de la marque, habitués à des standards élevés de qualité et de durabilité. Néanmoins, cette vague de retours interroge quant à la robustesse du nouvel aluminium choisi par la marque.

Vers des solutions rapides ?

Face à cette avalanche de problèmes, Apple se montre réactive : l’entreprise a déjà promis une correction pour le bug caméra et laisse entendre qu’un patch concernant la connectivité pourrait arriver via les prochaines mises à jour logicielles. Reste que ces débuts chahutés rappellent aux utilisateurs soucieux de protéger leur investissement de consulter guides et comparatifs sur les meilleures coques disponibles pour l’iPhone 17. Une précaution qui semble plus que jamais d’actualité.