iOS 26 : des nouveautés pour montres connectées sur iPhone, sauf pour les possesseurs d’Apple Watch

La prochaine version d’iOS pourrait offrir de nouvelles fonctionnalités pour mieux gérer les montres connectées sur iPhone. Cependant, ces améliorations seraient principalement destinées aux utilisateurs qui ne possèdent pas déjà une Apple Watch.

Tl;dr Nouveau code iOS ouvre les notifications à d’autres montres.

L’UE pousse Apple à ouvrir ses connexions tierces.

Fonctionnalités exclusives toujours réservées aux Apple Watch.

Apple forcée d’accélérer l’ouverture de l’iPhone

Si l’on en croit une récente analyse de Macworld, le géant Apple pourrait bien préparer une évolution attendue depuis des années : permettre aux propriétaires d’iPhone d’utiliser plus librement des montres connectées tierces. Cette ouverture potentielle, détectée dans le code de la version bêta d’iOS 26.1, n’est pas anodine. Il faut dire que depuis la mise en œuvre du Digital Markets Act, la pression européenne s’intensifie pour forcer Apple à offrir davantage d’interopérabilité avec des accessoires non-maison.

Nouveaux indices dans iOS : vers un partage élargi des notifications ?

Les spécialistes de Macworld ont repéré une mention intrigante : une fonction baptisée « Notification Forwarding » figure dans le code du système. Difficile pour l’instant de dresser un portrait complet, tant les éléments restent épars et partiellement implémentés. Mais cette nouveauté pourrait permettre aux accessoires tiers d’afficher les notifications en provenance directe de l’iPhone. Selon les premiers indices, une restriction importante subsisterait toutefois : l’utilisateur ne pourrait transmettre ces alertes qu’à un seul appareil connecté à la fois. Autre limite évoquée par le site : activer cette fonction désactiverait simultanément la réception sur une éventuelle Apple Watch. On notera également la présence d’un nouveau framework nommé « AccessoryExtension », laissant supposer que le jumelage de périphériques alternatifs pourrait se simplifier.

L’influence déterminante de la régulation européenne

Ce mouvement chez Apple, jusqu’alors peu pressé d’ouvrir son écosystème, semble coïncider avec l’exigence imposée par Bruxelles : neuf fonctionnalités essentielles doivent désormais être accessibles aux développeurs tiers sous peine de sanctions. Pour l’heure, rien n’indique que cette fonctionnalité sera proposée ailleurs qu’en Europe, mais le calendrier des prochaines mises à jour – iOS 26.1 étant attendu pour octobre – laisse planer un certain suspense.

L’Apple Watch conserve sa longueur d’avance

Il convient néanmoins de tempérer les attentes. Même si le système s’ouvre un peu, bon nombre de spécificités resteront réservées aux appareils maison : par exemple, la surveillance avancée du rythme cardiaque ou encore les alertes en cas d’hypertension – autant de prouesses vantées lors du dernier événement « Awe Dropping » consacré à l’Apple Watch Ultra 3. À cela s’ajoutent une autonomie record annoncée (jusqu’à 42 heures) et des fonctions exclusives telles que la messagerie SOS par satellite.

Si ce pas vers l’interopérabilité devrait ravir certains utilisateurs européens, il ne sonne pas encore le glas du règne technologique exercé par l’écosystème Apple Watch.