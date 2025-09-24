Certains iPhone 17 perdent la connexion Wi-Fi en veille : quelles conséquences ?

Certains utilisateurs d’iPhone 17 constatent que leur appareil se déconnecte du Wi-Fi lorsqu’il est verrouillé. Ce dysfonctionnement peut perturber la réception de notifications, les téléchargements ou l’utilisation des services dépendants d’une connexion Internet continue.

Tl;dr Des soucis de Wi-Fi touchent les nouveaux iPhone 17.

La connexion se coupe lorsque l’appareil est verrouillé.

Un correctif logiciel pourrait résoudre ce bug.

Une connectivité Wi-Fi capricieuse sur les nouveaux iPhone

Sur la lancée de chaque lancement, les iPhone 17 n’échappent pas à la règle des débuts parfois chaotiques. Depuis quelques jours, une série de témoignages d’utilisateurs – partagés notamment sur Reddit, les forums MacRumors ou la Communauté d’Aide Apple – fait état d’un dysfonctionnement étonnant : le Wi-Fi se déconnecte aléatoirement dès que l’iPhone passe en veille, puis ne se reconnecte qu’après le déverrouillage. Problème anodin ? Pas si sûr.

Conséquences inattendues et situations à risque

Ce comportement imprévu touche non seulement l’iPhone 17, mais aussi les modèles iPhone 17 Pro, Pro Max et même l’iPhone Air. Si certains pourraient penser que la perte du Wi-Fi lorsqu’un smartphone est verrouillé n’est qu’un détail, ce bug cache en réalité des implications gênantes. À commencer par l’utilisation du très populaire CarPlay sans fil, qui nécessite une connexion constante : une rupture pendant la conduite peut poser un vrai souci de sécurité, car il serait alors tentant de manipuler son téléphone au volant pour rétablir la connexion. De plus, toutes les applications actives en arrière-plan risquent alors de basculer sur le réseau cellulaire, ce qui peut entraîner une consommation inattendue et coûteuse de données mobiles.

Pistes techniques et premiers éléments d’explication

La spécificité de cette génération réside dans l’intégration du tout nouveau composant maison : la puce sans fil N1 d’Apple, compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Certains utilisateurs ont remarqué que le bug semblait surgir en présence d’une Apple Watch déverrouillée à proximité – un détail qui intrigue sans pour autant permettre d’établir un lien clair. Mais pour plusieurs observateurs, l’origine du problème pourrait davantage relever du logiciel que du matériel ; un simple correctif pourrait alors suffire à remettre de l’ordre dans ces connexions volatiles.

L’attente d’une réponse officielle et conseils aux utilisateurs concernés

À ce jour, aucune information précise n’a été communiquée par Apple. La marque a toutefois promis récemment un patch visant à corriger un bug « rare » affectant la caméra des modèles Air et Pro : il n’est donc pas exclu que cette future mise à jour traite aussi le problème Wi-Fi. En attendant, prudence donc pour ceux qui comptent sur leur appareil lors de trajets avec CarPlay ou pour des téléchargements importants… Il vaut mieux surveiller régulièrement sa consommation mobile et garder un œil sur les prochaines annonces logicielles.

Pour rappel, voici trois points essentiels à retenir si vous êtes concernés :