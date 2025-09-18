Vers un MacBook Pro tactile ? Apple pourrait franchir le pas

L’arrivée potentielle du tactile sur le MacBook Pro marquerait un tournant stratégique et suscite déjà débats et spéculations.

Tl;dr Apple prévoit d’intégrer un écran tactile à son futur MacBook Pro, un revirement après des années de refus catégorique.

La production de masse du modèle OLED tactile devrait débuter fin 2026, pour une sortie prévue en 2027, offrant de nouvelles possibilités d’usage.

Cette innovation rapproche les Mac des iPad et suscite des débats sur son utilité réelle et son impact potentiel sur l’écosystème Apple.

Un MacBook Pro à écran tactile ?

Après des années de refus catégorique, Apple s’apprête, selon toute vraisemblance, à intégrer un écran tactile à son futur MacBook Pro. Ce revirement de stratégie, relayé par l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo sur le réseau social X, a de quoi surprendre : la marque à la pomme tenait jusqu’ici à différencier nettement ses ordinateurs portables de sa gamme iPad, réservant aux tablettes l’exclusivité du tactile.

L’innovation technique attendue en 2027

C’est donc dans cette optique que Ming-Chi Kuo affirme : « L’OLED MacBook Pro, prévu pour entrer en production de masse fin 2026, intégrera pour la première fois une dalle tactile utilisant la technologie on-cell touch ». Si le calendrier se confirme, il faudra patienter jusqu’en 2027 pour voir arriver cette évolution majeure. De fait, ce choix technologique ne fera pas qu’améliorer la qualité d’affichage ; il ouvrira surtout la voie à des usages inédits sur les ordinateurs portables de Cupertino.

Bascule stratégique ou simple adaptation ?

Pour comprendre cette mutation, il faut revenir sur les motivations profondes. Selon l’analyste, l’introduction du tactile découle d’une observation attentive du comportement des utilisateurs d’iPad. Certaines tâches gagneraient en efficacité via un contrôle direct à l’écran. Pourtant, ce point divise : alors que certains y voient une aubaine pour les professionnels – notamment dans le graphisme – d’autres restent sceptiques quant à l’intérêt réel pour le grand public. On peut légitimement se demander si cette nouveauté n’aurait pas davantage de sens sur des modèles convertibles ou hybrides.

Quelles conséquences pour l’écosystème Apple ?

L’idée d’un rapprochement entre Mac et iPad trotte dans la tête de plusieurs observateurs depuis quelque temps. D’ailleurs, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg anticipe une convergence accrue entre les deux univers : « Les futurs iPads et Macs auront tous deux des écrans tactiles (OLED lumineux), exécuteront les mêmes applications et partageront une interface similaire ». Si cela venait à se confirmer, une question émerge naturellement : l’arrivée du tactile sur le MacBook Pro risque-t-elle de cannibaliser les ventes d’iPad ? L’avenir seul donnera la réponse mais, après plus d’une décennie de résistance interne, voir Apple s’adapter enfin aux attentes du marché marque déjà un tournant remarquable.