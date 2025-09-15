Apple retire ses chargeurs 30W : découvrez les alternatives désormais disponibles à l’achat

Apple a retiré de la vente ses chargeurs de 30W, une décision qui pousse désormais les utilisateurs à se tourner vers d’autres modèles proposés par la marque. Plusieurs alternatives sont ainsi disponibles pour répondre aux besoins de recharge rapide.

Tl;dr Apple retire le chargeur USB-C 30W.

Un nouvel adaptateur dynamique 40W le remplace.

Nombreuses alternatives chez Apple et tiers fiables.

Un nouveau chargeur plus puissant chez Apple

Après des années de présence sur le marché, le célèbre adaptateur USB-C 30W d’Apple tire sa révérence. Selon les informations relayées par MacRumors, la marque à la pomme vient d’arrêter discrètement la commercialisation de ce chargeur, pourtant inclus jusqu’ici avec certains appareils phares comme le MacBook Air 13 pouces ou encore l’Apple Vision Pro. Un choix qui, de prime abord, surprend plus d’un utilisateur fidèle.

Une transition vers l’adaptateur dynamique 40W

Ce retrait s’explique toutefois par l’arrivée simultanée d’un nouvel accessoire : le Dynamic Power Adapter 40W, dévoilé en marge de la présentation des nouveaux iPhone. Proposé au tarif de 39 dollars – identique à son prédécesseur –, ce modèle se distingue par une puissance pouvant atteindre un pic de 60W, même si cette capacité maximale n’est accessible qu’en utilisation ponctuelle pour limiter la chauffe. Ce changement s’inscrit dans une évolution plus large de la gamme, où coexistent désormais d’autres options estampillées Apple, allant du double port USB-C 35W à des modèles bien plus costauds (70W, 96W ou encore 140W).

Des alternatives crédibles et performantes sur le marché

L’univers des adaptateurs ne se limite cependant pas aux références officielles. Face à ce renouvellement, plusieurs marques spécialisées proposent des solutions dignes d’intérêt pour recharger rapidement smartphones ou ordinateurs portables. Parmi les options testées et recommandées par la rédaction de Begeek.fr, on retrouve notamment :

Belkin Connect 6-in-1 Core GaN 130W USB-C Dock

UGREEN Nexode 65W Charger

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh)

Ces produits exploitent souvent la technologie GaN (nitrure de gallium), réputée pour son efficacité énergétique supérieure comparée au silicium traditionnel. Les utilisateurs soucieux de performance y trouveront donc leur compte.

Sécurité, recyclage et bonnes pratiques

Avant tout achat, un conseil s’impose : privilégier les fabricants reconnus – tels que ceux cités plus haut – pour éviter toute mauvaise surprise liée à une contrefaçon ou à un produit non certifié. En outre, lorsque vos anciens chargeurs arrivent en fin de vie, il reste essentiel de respecter les filières de recyclage adaptées afin de limiter l’impact environnemental. Enfin, suivre l’actualité et les essais des équipes de Begeek.fr, via Google News par exemple, permet de rester informé sur les évolutions du secteur et les nouveautés à ne pas manquer.