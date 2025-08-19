L’iPhone 18 pourrait révolutionner la stratégie de lancement d’Apple : explications

Apple s'apprêterait à revoir en profondeur sa stratégie de lancement pour la future gamme d’iPhone 18, avec des changements notables attendus dans le calendrier et la façon dont les nouveaux modèles seront dévoilés au public.

Tl;dr Lancement séparé pour les iPhone haut de gamme et abordable.

iPhone Fold attendu en septembre 2026, pas d’iPhone 18 classique.

Apple prépare deux nouveaux modèles : iPhone 17 Air et Fold.

Vers un bouleversement du calendrier des iPhone

Les habitudes pourraient bien être chamboulées chez Apple. Selon les informations de la publication coréenne ETNews, qui s’appuie sur des sources internes à la chaîne d’approvisionnement du géant californien, la gamme iPhone 17 serait la dernière à suivre le schéma traditionnel du lancement groupé à l’automne. Une page semble donc sur le point de se tourner dans l’histoire des smartphones de la marque.

Un nouveau rythme : deux lancements annuels

Pour cette année encore, tout resterait familier : le lancement simultané de tous les modèles est prévu en septembre. Mais dès 2025, un virage s’annonce. Le modèle plus abordable – baptisé jusqu’ici « iPhone 17e » – serait dévoilé au printemps, tandis que l’automne verrait arriver non pas un nouvel iPhone standard, mais le très attendu iPhone Fold. L’iPhone 18, quant à lui, patienterait jusqu’au printemps suivant pour partager la scène avec sa déclinaison « e ».

On devine derrière cette manœuvre une volonté d’offrir un accès différencié aux innovations majeures et aux modèles plus accessibles. Déjà, avec l’apparition de l’iPhone 16e, lancé plus tôt cette année, Apple réinstalle progressivement une logique d’alternance dans sa gamme.

Nouveaux venus : iPhone 17 Air et Fold

Deux appareils inédits devraient porter ce changement de cap. D’abord, l’iPhone 17 Air, qui promet d’être le smartphone le plus fin jamais conçu par la marque – mais au prix possible d’un appareil photo en moins, voire d’une autonomie réduite. Ensuite, après des années de rumeurs persistantes, le fameux iPhone Fold, doté d’un écran pliable façon livre à la manière du Samsung Galaxy Z Fold, devrait enfin voir le jour en septembre 2026.

La stratégie envisagée par Apple, selon plusieurs observateurs industriels, reposerait ainsi sur deux temps forts annuels :

L’automne réservé aux nouveautés premium (Pro, Pro Max et nouveaux formats innovants)

Le printemps dédié aux modèles plus économiques (« e » ou classiques)

Bientôt l’iPhone 17… et après ?

En attendant ce futur à deux vitesses, il ne reste désormais que quelques semaines avant que la série iPhone 17 ne soit officiellement présentée. Entre spéculations sur les évolutions techniques et fuites stratégiquement distillées, difficile toutefois de ne pas ressentir un frémissement inédit autour de cette mutation attendue du calendrier Apple. On peut déjà se demander si ce pari audacieux réussira à renforcer l’emprise de la marque ou s’il ouvrira un nouveau front dans la bataille mondiale des smartphones.