Un smartphone Amazon centré sur Alexa et Prime serait en préparation

Face à Apple et Samsung, le géant de l'e-commerce joue la carte de l’IA et de l’intégration complète de ses services.

Tl;dr Amazon prépare un nouveau smartphone interne baptisé « Transformer », dix ans après l’échec du Fire Phone.

L’appareil serait conçu pour intégrer profondément l’écosystème Amazon, avec Alexa, Prime Video et des services partenaires, tout en offrant des avantages aux abonnés Prime.

Le projet reste très préliminaire, confronté à un marché mature et concurrentiel, où l’IA pourrait devenir la clé pour se démarquer.

Amazon tente un retour prudent sur le marché du smartphone

Il y a dix ans, l’épisode du Fire Phone avait marqué les esprits, mais pas pour les bonnes raisons : moins de 140.000 exemplaires vendus, puis une disparition rapide. Pourtant, selon une récente enquête de Reuters, Amazon pourrait bien être sur le point de retenter sa chance avec un nouveau projet baptisé en interne « Transformer ».

Un mobile taillé pour l’écosystème Amazon

La stratégie semble désormais s’orienter vers un appareil pensé comme un « dispositif de personnalisation mobile ». Ce smartphone servirait de passerelle entre ses utilisateurs et tout l’univers Amazon, notamment grâce à une intégration poussée d’Alexa. À la clé, des fonctionnalités telles que des accès rapides à Prime Video, Amazon.com, ou encore la possibilité de commander auprès de partenaires comme Grubhub. Autre promesse avancée : des avantages réservés aux abonnés Prime et un suivi enrichi des habitudes clients, ce dernier aspect étant évidemment précieux pour la firme.

Des ambitions encadrées par la prudence

Mais faut-il vraiment croire à ce retour ? Difficile d’être catégorique. Aucun détail n’a filtré concernant la fiche technique, le prix ou même une date de lancement. Selon Reuters, le projet n’en serait qu’à ses balbutiements. La nouvelle équipe « ZeroOne » disposerait d’un mandat pour imaginer des produits « révolutionnaires », et deux pistes sont évoquées : soit un smartphone classique capitalisant sur les données massives d’Amazon, soit un appareil plus basique qui ferait office de « compagnon » numérique.

À cet égard, certains observateurs se montrent sceptiques. Pour Francisco Jeronimo, analyste chez IDC, la situation actuelle du marché joue clairement en défaveur d’Amazon. Il pointe trois écueils majeurs :

Maturité du marché : difficile d’imaginer une percée face à des géants comme Apple, Samsung, ou les poids lourds chinois.

difficile d’imaginer une percée face à des géants comme Apple, Samsung, ou les poids lourds chinois. Dynamique négative : une contraction annoncée pour 2026 liée à la crise du RAM complique encore plus l’équation.

une contraction annoncée pour 2026 liée à la crise du RAM complique encore plus l’équation. Besoins de volume : impossible pour Amazon de rentabiliser une production confidentielle là où son modèle exige de larges volumes.

L’intelligence artificielle, ultime carte à jouer ?

Seule vraie porte d’entrée : parvenir à proposer quelque chose que personne d’autre n’aurait su combiner, son immense offre en ligne, ses contenus, son cloud et surtout sa maîtrise grandissante de l’IA générative. Mais même sur ce terrain-là, le temps presse : chaque fabricant affine déjà sa propre stratégie. Le véritable défi sera donc d’imposer une valeur ajoutée tangible dans un univers où tout le monde vise désormais « l’AI-first ».

En résumé, si ce projet venait à voir le jour, il s’agirait bien plus qu’une revanche : ce serait un pari audacieux dans une industrie aussi exigeante qu’imprévisible.