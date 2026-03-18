Amazon propose désormais des livraisons express en une ou trois heures aux États-Unis

Le géant du e-commerce franchit une nouvelle étape dans la course à la livraison instantanée.

Tl;dr Amazon lance des options de livraison en une heure et trois heures dans de nombreuses villes américaines.

Le service concerne des milliers de localités et plus de 90.000 produits, mais il implique des frais supplémentaires, même pour les abonnés Prime.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de longue date visant à accélérer les délais de livraison et à renforcer la rapidité du service.

Des délais réduits à l’extrême

Si l’on pensait que le géant du commerce en ligne avait déjà atteint les sommets de la rapidité, Amazon vient de repousser une nouvelle fois les limites. L’entreprise a lancé cette semaine des options de livraison en une heure et trois heures dans de nombreuses villes américaines, redéfinissant ainsi les standards du secteur.

Des milliers de villes concernées, mais à quel prix ?

Les chiffres sont éloquents : plus de 2000 localités proposent désormais un créneau de trois heures, tandis que la livraison en une heure est déjà accessible dans « des centaines » d’endroits. Pour savoir si son quartier bénéficie du service, il suffit d’une vérification rapide sur le site dédié. Toutefois, cette course à la vitesse n’est pas sans coût pour les consommateurs. Il faut compter 10 dollars pour une livraison express d’une heure et cinq dollars pour celle en trois heures – même avec un abonnement Prime. Les non-membres voient ces tarifs doubler : jusqu’à 20 dollars pour l’option la plus rapide. À noter que la livraison le jour même demeure offerte aux membres Prime.

Quels articles peut-on se faire livrer aussi vite ?

Bien sûr, toutes les références ne sont pas éligibles à ces nouveaux délais. Selon Amazon, plus de 90 000 produits peuvent être acheminés rapidement, couvrant principalement :

Dépannage quotidien : denrées alimentaires, produits ménagers, soins et médicaments courants.

denrées alimentaires, produits ménagers, soins et médicaments courants. Besoins ponctuels : électronique grand public, jouets ou vêtements.

On notera ce clin d’œil humoristique de la marque qui considère qu’une console Nintendo Switch 2 pourrait devenir indispensable sur un coup de tête.

L’héritage des livraisons éclairs chez Amazon

Ce type d’innovation n’est pas tout à fait inédit pour le géant américain. Depuis le lancement d’Amazon Now, puis l’évolution vers Prime Now, l’entreprise expérimente depuis les années 2010 des fenêtres de livraison toujours plus courtes. Même si ces anciens programmes ont pris fin en 2021, la stratégie actuelle montre que la promesse du « tout, tout de suite » n’a jamais été aussi vivace pour Amazon. Une tendance qui ne laisse pas indifférents concurrents… ni consommateurs.