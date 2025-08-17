Avant l’événement Apple, une fuite révèle le design, la batterie et l’appareil photo de l’iPhone 17 Pro Max

À quelques jours de la prochaine keynote d’Apple, des fuites révèlent déjà les principales nouveautés de l’iPhone 17 Pro Max : design retravaillé, batterie optimisée et évolution majeure du module photo semblent au programme.

Tl;dr Fuite majeure sur la caméra de l’iPhone 17 Pro Max

Doute sur la taille de batterie révélée par un leak

Lancement officiel attendu en septembre

Un iPhone 17 Pro Max sous le feu des rumeurs

Depuis quelques jours, deux fuites très commentées viennent alimenter les spéculations autour du futur iPhone 17 Pro Max. Mais si l’une promet une évolution spectaculaire côté photographie, l’autre laisse planer le doute sur la véracité des informations concernant la batterie.

Des images CAD controversées pour la batterie

Tout a commencé lorsqu’un utilisateur du réseau coréen Naver, connu sous le pseudonyme yeux1122, a publié ce qu’il présente comme des rendus CAD du prochain fleuron d’Apple. Ces images dévoileraient l’agencement interne du smartphone : volume et forme supposés de la batterie, structure en aluminium massif et position du fameux aimant MagSafe. Selon ce leak, la capacité grimperait à environ 5 000 mAh, alignant ainsi l’appareil avec le Samsung Galaxy S25 Ultra. Autre détail pointé : la bobine MagSafe semblerait déplacée, signe possible d’une nouvelle organisation interne, voire de l’introduction d’un système de refroidissement à chambre à vapeur.

Pourtant, plusieurs figures reconnues dans l’univers des leaks, dont Unknownz21 et ShrimpApplePro, ont rapidement remis en question l’authenticité de ces visuels. Sur X, ce dernier n’hésite pas à qualifier ces fichiers de « simple CAD mal réalisé par des inconnus, sans lien avec les véritables composants internes du nouvel iPhone ». De quoi refroidir les ardeurs quant à une révolution côté autonomie.

L’appareil photo téléobjectif au cœur des attentes

Pendant que la polémique enfle sur la batterie, c’est une autre fuite relayée par le blogueur chinois Instant Digital, habitué aux informations fiables sur Weibo, qui retient davantage l’attention. Selon ses sources — relayées également par Android Headlines — le prochain modèle intégrerait un téléobjectif inédit parmi les plus puissants du marché : on parle d’un impressionnant zoom optique x8 (contre x5 actuellement), couplé à une résolution portée à 48 Mpx. Un tel système reposerait sur un mécanisme à lentilles mobiles offrant une flexibilité inédite entre différentes focales. De quoi expliquer aussi les rumeurs autour d’un module photo réorganisé et plus imposant sur le dos du futur téléphone.

Toutefois, cette information vient contredire certains bruits précédents qui évoquaient un zoom optique limité à x3,5 ou réservaient le x8 au modèle non-Max. Voilà qui entretient encore le suspense avant l’annonce officielle attendue lors du lancement en septembre.

Bientôt plus de certitudes ?

Peu de certitudes se dégagent malgré les spéculations récurrentes sur la gamme des prochains smartphones d’Apple. Entre désinformation virale et attentes légitimes autour des innovations — autonomie en hausse ou prouesses photographiques — il faudra attendre la présentation prévue cet automne pour lever définitivement le voile.