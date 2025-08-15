L’Apple iPad mini 8 pourrait rivaliser en puissance avec l’iPhone 17 Pro : les détails révélés

La prochaine génération d’iPad mini pourrait profiter de la même puissance que l’iPhone 17 Pro, selon les informations disponibles. Cette évolution placerait la tablette compacte d’Apple au niveau des modèles les plus performants de la marque.

Tl;dr Processeur A19 Pro attendu sur l’iPad mini 8

Lancement possible dès fin 2024, OLED en 2026 ?

Performances proches de l’iPhone 17 Pro annoncées

Vers une montée en puissance avec l’A19 Pro

Difficile d’ignorer l’effervescence autour des nouveautés que prépare Apple pour ses prochains appareils. Alors que la famille iPhone 17 s’apprête à faire son entrée, un détail attire particulièrement l’attention : selon plusieurs fuites repérées par MacRumors, le futur iPad mini 8 pourrait embarquer la même puce A19 Pro que celle attendue sur les versions Pro du nouvel iPhone. Un bond de génération notable, surtout lorsque l’on sait que l’actuel iPad mini 7 tourne encore avec la puce A17 Pro, identique à celle de l’iPhone 15 Pro.

L’iPad mini, bientôt au niveau des modèles Pro ?

En y regardant de plus près, ce choix stratégique signifierait une véritable montée en gamme pour la plus compacte des tablettes signées Apple. Les rumeurs évoquent également une évolution dans la gravure, avec un nouveau processus en 3 nm. Il faut s’attendre à des performances graphiques et CPU accrues : alors que la version précédente se limitait à un GPU à cinq cœurs, tout porte à croire que cette fois-ci, la firme californienne opterait pour six cœurs graphiques – une progression déjà visible sur les dernières générations d’iPhone.

Certaines indiscrétions parlent aussi d’une déclinaison du processeur A19 Pro dotée d’un cœur graphique en moins, destinée à un potentiel « iPhone 17 Air ». Néanmoins, pour l’iPad mini, tout indique qu’Apple privilégiera la version la plus musclée.

L’écran OLED attendra (encore)

Si côté performances on semble toucher au but rapidement – possiblement dès fin 2024 ou début 2025 –, le passage tant attendu à l’OLED, lui, ne devrait pas arriver tout de suite. D’après les informations du spécialiste Ross Young, la première tablette compacte à dalle OLED serait prévue au plus tôt pour 2026. Certains analystes tablent même sur un lancement décalé à 2027 afin de coïncider avec celui des futurs MacBook OLED. En attendant cette révolution visuelle, il faudra donc se contenter d’évolutions internes… mais spectaculaires.

Ce qu’il faut retenir pour les amateurs d’Apple

À ceux qui scrutent le calendrier des annonces de Cupertino, quelques points ressortent clairement :

A19 Pro : Un saut technique inédit pour une tablette aussi compacte.

: Un saut technique inédit pour une tablette aussi compacte. L’arrivée prochaine du modèle reste incertaine, mais devrait coïncider avec celle des nouveaux iPhones.

L’écran OLED n’est pas attendu avant plusieurs années.

Le prochain iPad mini risque bien de brouiller davantage les frontières entre smartphone haut de gamme et tablette miniature – si ce n’est déjà fait.