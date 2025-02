MacBook Pro M5 : toutes les rumeurs connues jusqu’à maintenant

Voici toutes les rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent sur le MacBook Pro M5.

Tl;dr Apple pourrait lancer le MacBook Pro M5 en octobre.

Le M5 pourrait inclure une nouvelle puce Apple et un mode caméra compact.

Les mises à niveau majeures, comme l’écran OLED, attendues en 2026.

Anticipation du MacBook Pro M5

Le géant de la technologie, Apple, n’a pas encore officiellement annoncé le MacBook Pro M5. Cependant, il est de notoriété publique que la firme californienne a pour habitude de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro en octobre. Ainsi, nous pourrions voir les successeurs du MacBook Pro 14 pouces M4 et du MacBook Pro 16 pouces M4 Pro d’ici la fin de l’année.

Spéculation sur les mises à niveau

Actuellement, les rumeurs suggèrent que la principale mise à niveau de cette année pour les MacBook Pro serait une puce Apple M5. Cependant, il reste à savoir si cette puce sera intégrée pour la première fois dans le MacBook Pro ou dans l’iPad Pro, comme ce fut le cas avec la puce M4. Il se murmure également que des MacBook Pro équipés d’écrans OLED pourraient faire leur apparition, mais il semble peu probable que ces machines soient disponibles cette année.

Le potentiel mode caméra compact

Une nouvelle fonctionnalité possible pour la gamme MacBook Pro 2025 est l’introduction d’un « mode caméra compact », généralement utilisé dans les smartphones et les tablettes. Cette fonctionnalité pourrait permettre l’intégration de webcams plus compactes dans les futurs MacBook. Cependant, tout dépend de la capacité de l’entreprise vietnamienne Sunny Optical à produire ces CCM pour les prochains modèles de MacBook.

L’avenir du MacBook Pro

En dépit de l’absence de confirmation officielle concernant le MacBook Pro M5, il est raisonnable de supposer qu’Apple finira par sortir des MacBook Pro dotés de la puce M5. Cependant, les mises à niveau significatives, comme l’intégration d’un écran OLED, un découpage de caméra au lieu d’une encoche, et une puce M6 utilisant un processus de 2 nm, sont attendues en 2026. Par conséquent, le MacBook Pro M5 pourrait ne pas être aussi excitant que ce qui est potentiellement à venir. Mais seul l’avenir nous le dira.