Un rapport détaillé révèle le plus grand nouveau produit d’Apple pour 2025

Un rapport détaillé révèle le nouveau produit phare d'Apple pour 2025.

Tl;dr Apple développerait un centre de contrôle pour maison intelligente.

L’appareil serait lancé en mars 2025, selon Bloomberg.

Il pourrait offrir des fonctionnalités similaires à l’Amazon Echo Hub et au Google Nest Hub.

Apple se lance-t-il dans la maison intelligente ?

Des rumeurs persistantes circulent, laissant entendre qu’Apple pourrait bien faire son entrée dans le domaine de la maison intelligente. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, reconnu pour ses informations souvent précises sur la marque à la pomme, Apple serait en train de travailler sur un « centre de commandes » mural pour maison intelligente. Ce dernier serait prévu pour un lancement en mars 2025.

Un concurrent aux géants Amazon et Google ?

Cet appareil très attendu pourrait offrir des fonctionnalités similaires à celles proposées par l’Amazon Echo Hub ou le Google Nest Hub. Ces deux produits, dotés d’interfaces claires et intégrées à d’autres appareils intelligents, sont parmi les meilleurs sur le marché actuel. Mais si les rumeurs sont vraies, Apple pourrait bien venir bouleverser cette hiérarchie.

Un appareil axé sur Siri et la commande vocale

Apple prévoirait de dévoiler ce nouvel appareil, nom de code J490, en mars prochain. Selon Gurman, il fonctionnerait grâce à une version personnalisée de l’Apple Intelligence, mélange du watchOS et du mode veille de l’iOS. L’appareil serait principalement contrôlé par la voix, grâce à Siri et à l’Apple Intelligence. Il serait également doté d’un écran tactile de six pouces, d’une caméra intégrée, d’une batterie rechargeable et de haut-parleurs.

L’avenir de la maison intelligente selon Apple

Si les rumeurs sont avérées, Apple semble vouloir proposer une solution centralisée pour contrôler les appareils intelligents compatibles HomeKit, tels que les lampes, les thermostats et les caméras de sécurité. L’appareil pourrait être vendu en plusieurs exemplaires pour être réparti dans toute la maison. Apple envisagerait même de créer un bras robotisé pour porter l’écran, qui pourrait suivre l’utilisateur dans sa maison. Le prix de ce produit futuriste serait estimé à environ 1000 dollars.

En somme, il semble qu’Apple s’apprête à entrer de plain-pied dans l’univers de la maison intelligente. Seul l’avenir nous dira si ces rumeurs sont fondées et si la marque à la pomme parviendra à se faire une place de choix dans ce marché très concurrentiel.