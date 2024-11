Apple prépare l’avenir de la maison intelligente

En 2025, Apple dévoilera un écran mural intelligent qui centralise toutes les fonctions domotiques.

Tl;dr Apple prépare un écran mural de 6 pouces avec une IA avancée, prévu pour 2025, visant à faciliter la gestion des appareils domestiques.

Cet écran est conçu pour s’adapter à l’utilisateur grâce à une interface intuitive et évolutive, pilotée par un système d’exploitation nommé Pebble.

En intégrant Siri et d’autres accessoires compatibles, Apple ambitionne de centraliser les commandes domotiques et de renforcer sa présence dans le marché de la maison intelligente.

Un design innovant pour la maison intelligente

Conçu pour être fixé au mur, cet écran mural présente un format compact et polyvalent, adapté aux différents espaces du foyer, comme la cuisine ou le bureau. Avec une caméra intégrée et un microphone, cet appareil offre une solution discrète pour centraliser les fonctions domotiques. Apple pourrait également inclure des accessoires compatibles, tels que des supports avec haut-parleurs pour améliorer l’expérience audio et visuelle dans plusieurs pièces.

Une interface intuitive et adaptable

Selon des informations révélées par Bloomberg, l’appareil repose sur un système d’exploitation unique appelé Pebble, spécialement développé pour rendre la navigation et le contrôle des appareils plus naturels. L’interface Pebble s’adapte à la position et à la distance de l’utilisateur, optimisant l’affichage des informations les plus pertinentes, comme la température et les widgets personnalisés. Ce design intelligent permet à chaque membre du foyer d’accéder rapidement aux commandes de base et aux paramètres de confort sans manipulation complexe.

Interaction améliorée grâce à l’IA et Siri

Cet écran mural intègre l’Apple Intelligence et Siri pour offrir une interaction fluide et intuitive. Grâce à l’IA, l’écran propose des commandes contextuelles adaptées aux routines des utilisateurs, qu’il s’agisse de contrôler l’éclairage ou d’ajuster la température à l’heure du réveil. Siri, déjà familier pour les utilisateurs d’iPhone, peut être utilisé pour une gestion vocale de l’ensemble des fonctionnalités de la maison intelligente, renforçant ainsi le confort et la commodité.

L’avenir de la domotique avec Apple

Apple projette de faire de cet écran mural le centre de gestion d’un écosystème d’appareils connectés. En plus de cet écran, l’entreprise pourrait lancer des capteurs et des caméras intelligentes pour divers usages domestiques. À long terme, Apple envisage des versions plus avancées de ce produit pour enrichir son offre domotique et s’imposer sur le marché de la maison connectée, répondant ainsi aux besoins de confort, de sécurité et de personnalisation des utilisateurs.