Apple permet enfin de réparer votre iPhone 16 chez vous

Apple vous permet désormais de réparer vous-même votre iPhone 16 à la maison : fini les écrans cassés.

Tl;dr Apple élargit son programme d’auto-réparation à l’iPhone 16.

Les pièces, outils et instructions sont disponibles à l’achat ou à la location.

L’auto-réparation est coûteuse et nécessite patience et compétence.

Apple élargit son programme d’auto-réparation

Apple a fait un grand pas en avant ces dernières années en facilitant la réparation de ses appareils. Aujourd’hui, inutile de se rendre à l’Apple Store pour réparer votre précieux iPhone. En effet, la firme à la pomme propose un programme d’auto-réparation qui met à disposition des utilisateurs toutes les pièces, les outils et les instructions nécessaires à l’achat ou à la location.

L’iPhone 16 rejoint le programme

Deux mois après son lancement, l’iPhone 16 rejoint ce programme. Ainsi, peu importe la raison de la panne, qu’elle soit due à une malchance ou à une maladresse, les utilisateurs de l’iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ont désormais plus d’options pour remédier à ce problème.

Les pièces disponibles incluent les écrans de remplacement, les verres arrière, les caméras, les haut-parleurs et même les batteries. Toutes ces pièces proviennent directement des fournisseurs d’Apple, garantissant ainsi l’absence de problèmes de compatibilité liés à l’utilisation de composants tiers.

Un processus complexe et coûteux

Cependant, l’auto-réparation n’est pas une tâche aisée. Bien que la série iPhone 16 soit plus facile à réparer que les modèles précédents, le processus nécessite toujours une certaine habileté et une grande patience. Surtout si vous possédez un modèle Pro, dont la batterie traditionnelle avec des bandes adhésives est plus délicate à manipuler que les nouvelles batteries détachables électriquement.

En fonction du problème, il peut être préférable de faire appel à un professionnel, que ce soit un technicien de réparation agréé par Apple ou un réparateur de téléphones locaux. De plus, si vous êtes abonné à Apple Care Plus, vous pouvez faire réparer votre appareil pour une fraction du prix habituel.

Cependant, il faut souligner que le coût des pièces et des outils nécessaires à l’auto-réparation peut être assez élevé. Par exemple, l’écran et le kit de vis pour l’iPhone 16 coûtent 265 $, à condition de renvoyer les anciennes pièces pour recyclage, et la location d’un kit d’outils pour une semaine ajoute 49 $ à ce prix.

Que retenir ?

Même si l’auto-réparation peut sembler coûteuse, elle peut constituer une économie si vous possédez déjà les outils nécessaires. Par ailleurs, la disponibilité des pièces de l’iPhone 16 facilite également les réparations par des tiers. Ainsi, même si elle n’est pas beaucoup moins chère, l’auto-réparation est une option supplémentaire à considérer.