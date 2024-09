Quel nouvel iPhone choisir : le 16 Pro ou le 16 Pro Max ?

Entre ces deux options, plusieurs différences principales se dégagent. En les prenant en compte, on peut choisir la meilleure solution. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Tl;dr L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max offrent des performances similaires, mais diffèrent en taille et prix.

Le modèle Pro Max offre une meilleure autonomie de batterie et un plus grand écran.

L’iPhone 16 Pro a un meilleur rapport qualité-prix avec un stockage suffisant et une taille plus maniable.

Les deux modèles bénéficient des améliorations de la puce A18 Pro et des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Comparaison entre l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max

Choisir entre l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max peut sembler déroutant, étant donné la parité croissante entre les deux modèles. Bien que l’iPhone 16 Pro ait hérité de l’objectif zoom tétraprisme 5x du modèle Max, des différences significatives demeurent. Nous allons décomposer ces différences pour vous aider à faire un choix éclairé.

Le prix et le stockage

L’iPhone 16 Pro commence à $999 / £999 / AU$1,799 pour 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone 16 Pro Max offre 256 Go de stockage standard et commence à $1,199 / £1,199 / AU $1,249. « Une différence de $200 est assez importante entre l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max », note-t-on. Ainsi, pour ceux qui cherchent à optimiser leur budget tout en ayant suffisamment de stockage, l’iPhone 16 Pro pourrait être le choix judicieux.

Taille et poids

La taille et le poids du téléphone sont également des facteurs importants à considérer. L’iPhone 16 Pro est équipé d’un écran de 6,3 pouces, une légère augmentation par rapport à l’iPhone 15 Pro. D’autre part, l’iPhone 16 Pro Max arbore un énorme écran de 6,9 pouces, le plus grand écran sur un téléphone non pliable que nous ayons testé. La taille de l’écran et le poids du téléphone peuvent donc impacter l’expérience d’utilisation quotidienne, notamment pour ceux qui préfèrent un téléphone plus compact et plus léger.

Autonomie de la batterie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le modèle Max a l’avantage. « L’iPhone 16 Pro Max a duré un impressionnant 18 heures et 6 minutes lors de notre test de batterie, soit près de 4 heures de plus que l’iPhone 15 Pro Max ». Cependant, l’iPhone 16 Pro offre une autonomie respectable de 14:07, qui devrait couvrir une bonne partie de votre journée en termes d’utilisation mixte.

Conclusion

En fin de compte, le choix entre l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max dépendra de vos préférences personnelles et de vos besoins. Si vous recherchez une expérience immersive avec un grand écran et une excellente autonomie de batterie, l’iPhone 16 Pro Max est fait pour vous. Par contre, si vous préférez un téléphone plus compact et plus abordable sans compromettre les performances, l’iPhone 16 Pro serait le choix idéal.