Capacité de la batterie de l’iPhone 16 révélée pour les quatre modèles : ce qu’Apple voulait garder secret

Tous reçoivent une augmentation de la taille de leur batterie. À quoi pensez-vous que cette amélioration pourrait servir ?

Tl;dr L’iPhone 16 est doté de batteries plus grandes que les précédentes versions.

Les détails de la capacité des batteries ont été révélés par le régulateur brésilien Anatel.

La majorité des iPhone 16 ont une capacité de batterie supérieure de 6% par rapport à l’année dernière.

La durée de vie de la batterie est également influencée par les processeurs A18 et A18 Pro et iOS 18.

Une capacité de batterie améliorée pour l’iPhone 16

Le géant de la technologie, Apple, avait promis une amélioration substantielle de la durée de vie de la batterie pour la série iPhone 16, grâce à l’augmentation de la taille des batteries. Cependant, combien plus grande serait cette batterie, la compagnie n’avait pas précisé.

Des détails révélés par Anatel

Grâce à des informations réglementaires récemment dévoilées par le régulateur brésilien Anatel, nous avons maintenant une idée précise de la capacité de ces batteries. Pour la plupart des modèles de la série iPhone 16, la capacité de la batterie a augmenté d’environ 6% par rapport à l’année dernière. Notamment, l’iPhone 16 Pro se distingue avec une capacité accrue de 9,4%. Cette augmentation est d’autant plus bienvenue que nos tests ont révélé que l’iPhone 15 Pro avait la durée de vie de batterie la plus courte de tous les iPhones de 2023.

Les autres facteurs affectant la durée de vie de la batterie

Cependant, il faut noter que la taille de la batterie n’est pas le seul facteur influençant la durée de vie de la batterie de l’iPhone 16 Pro. Les processeurs A18 et A18 Pro ont été conçus pour être plus efficaces que leurs prédécesseurs. Cela signifie que l’énergie contenue dans ces batteries est utilisée de manière plus optimale. De plus, il a été signalé qu’iOS 18 améliorait la durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 Pro Max. Si cela se révèle exact, cela indiquerait que le dernier logiciel d’Apple joue également un rôle important. Ces différents facteurs combinés expliquent pourquoi l’iPhone 16 Pro Max a réussi à atteindre un impressionnant record de 18 heures d’autonomie sur une seule charge.

Les iPhone 16 en vente dans le monde entier

Les iPhone 16 sont désormais disponibles à la vente partout dans le monde. Cela signifie que vous pouvez désormais profiter de cette amélioration de l’autonomie de la batterie. Il ne fait aucun doute que ces capacités de batterie seront confirmées une fois que les premiers démontages des téléphones commenceront à apparaitre en ligne, nous offrant ainsi un aperçu des batteries réelles à l’intérieur des appareils. Le monde de la technologie attend avec impatience ces révélations.