Apple réorganise son futur dans la réalité augmentée

Face à des défis techniques, des coûts élevés et une adoption encore limitée du Vision Pro, Apple adopte une approche plus prudente en concentrant ses efforts sur deux types de lunettes connectées aux horizons 2027 et 2029.

Tl;dr Apple réduit fortement ses projets de lunettes connectées et recentre sa stratégie sous l’impulsion de son futur PDG John Ternus, avec beaucoup moins de produits en développement.

Deux axes restent prioritaires : des lunettes IA sans écran prévues vers 2027 et des lunettes AR/XR plus avancées envisagées plutôt pour 2029.

Le Vision Pro et ses suites semblent en difficulté ou retardés, Apple invoquant des défis techniques, un prix élevé et une stratégie plus progressive centrée sur l’écosystème iPhone.

Un virage stratégique sous l’impulsion du nouveau PDG

Ces derniers mois, les ambitions d’Apple dans l’univers des lunettes connectées ont connu un sérieux coup de frein. Selon l’analyste spécialiste des chaînes d’approvisionnement, Ming-Chi Kuo, la marque à la pomme avait envisagé, en 2023, une véritable offensive avec pas moins de sept dispositifs innovants, dont plusieurs versions du Vision Pro et une nouvelle génération de smart glasses. Mais aujourd’hui, la feuille de route est profondément remaniée, à la demande du futur PDG John Ternus. Ce dernier aurait demandé une nette réduction du nombre de projets en développement.

Des ambitions revues à la baisse pour le hardware immersif

L’information n’a pas tardé à être recoupée : le journaliste réputé Mark Gurman, chez Bloomberg, évoque lui aussi cette volonté d’Apple de se repositionner face à la concurrence sur le marché des lunettes intelligentes. Désormais, seules deux catégories de produits retiendraient l’attention des équipes : d’une part des lunettes AI sans affichage (à l’image des Ray-Ban Meta), attendues en 2027 ; d’autre part, un modèle plus évolué intégrant un écran AR/XR, mais dont la sortie ne serait envisagée qu’à l’horizon 2029.

La chronologie annoncée a de quoi surprendre. Les rumeurs tablaient initialement sur une commercialisation bien plus rapide — certains évoquaient même un lancement dès 2028 pour les lunettes dotées de technologies avancées comme les doubles lentilles OLEDoS de 0,6 pouce.

L’avenir incertain du Vision Pro et ses déclinaisons

En coulisses, le sort du Vision Pro, lancé récemment dans sa première version dite « M5 », semble scellé. Plusieurs sources concordantes suggèrent que le développement du casque aurait été stoppé net. Pourtant, quelques voix discordantes persistent. Ainsi, Mark Gurman affirmait encore la semaine dernière qu’un successeur, plus fin et léger, serait bien en préparation chez Apple, mais avec une fenêtre de sortie repoussée à 2028 ou 2029 au minimum.

Voici ce qui pourrait expliquer cette prudence :

Difficultés techniques persistantes sur la miniaturisation et le design .

. Prix élevé, jugé responsable du démarrage mitigé du Vision Pro .

. Nécessité d’un véritable saut technologique pour convaincre le grand public.

Poursuite de l’intégration iPhone et attente du grand bond en avant

À travers ces choix stratégiques, Apple espère reproduire le succès rencontré lors du lancement de l’Apple Watch. Mais cette fois-ci, il semble que l’entreprise privilégie une approche beaucoup plus progressive et sélective. L’écosystème iPhone restera évidemment central dans l’expérience promise par ces futurs accessoires connectés.

Pour les adeptes des innovations signées Apple, il faudra donc s’armer de patience : les prochaines années s’annoncent calmes sur le front des smart glasses made in Cupertino… avant, peut-être, un nouveau coup d’éclat.