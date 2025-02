Apple renonce à ses lunettes de réalité augmentée

Le rêve d’Apple de créer des lunettes AR se brise, avec l’abandon du projet après de nombreux obstacles techniques.

Tl;dr Apple abandonne son projet de lunettes AR N107, qui devait offrir une expérience similaire au Vision Pro sans le prix élevé ni le design encombrant.

Le principal obstacle était de concevoir un produit performant et économique, notamment en raison de la consommation excessive de batterie lorsqu’il était connecté à un iPhone.

Cette annulation marque un retard pour Apple face à une concurrence croissante, avec des entreprises comme Meta, Samsung et Google qui avancent dans la réalité augmentée.

Un projet ambitieux avorté

Apple avait développé un projet de lunettes de réalité augmentée codé N107, qui aurait ressemblé à des lunettes classiques mais dotées d’écrans intégrés. L’idée était de permettre aux utilisateurs de se connecter à un Mac, un concept proche de ce que l’on trouve sur des dispositifs comme les lunettes AR Xreal One. L’objectif était d’offrir une expérience similaire à celle du Vision Pro, permettant de transformer n’importe quel endroit en espace de travail virtuel, sans le prix exorbitant ni le design lourd de l’appareil phare de la marque californienne.

Un défi technique et économique

Le principal obstacle rencontré par Apple était de trouver un équilibre entre performance, coût et autonomie. Au départ, les lunettes étaient censées se connecter à un iPhone, mais cette option consommait trop d’énergie. L’iPhone ne pouvait pas alimenter les lunettes de manière adéquate, forçant Apple à se tourner vers le Mac comme solution. Cependant, ce changement n’a pas convaincu lors des tests internes. Cela a mis en évidence la difficulté de concevoir un produit AR efficace et économiquement viable.

Un tournant pour l’avenir d’Apple dans l’AR

Cette annulation soulève des interrogations sur l’avenir de la réalité augmentée chez Apple. En 2023, la firme de Cupertino avait déjà annulé un autre projet de lunettes AR. De plus, le développement d’un Vision Pro 2 serait suspendu, laissant place à des tentatives pour concevoir une version plus abordable de l’appareil. Bien que le Vision Pro ait fait sensation, il peine encore à se faire une place sur le marché, et ces annulations soulignent un manque de direction claire dans la stratégie d’Apple pour se lancer dans le domaine de l’AR et de la réalité étendue (XR).

La concurrence prend de l’avance

Apple se retrouve désormais à la traîne face à une concurrence qui multiplie les initiatives dans le domaine des lunettes intelligentes. Lors du CES 2025, plusieurs entreprises ont dévoilé des prototypes de lunettes AR, et Google a également fait son entrée sur le marché avec Android XR. Samsung a présenté son casque Project Moohan, tandis que Meta continue d’avancer avec ses lunettes Orion, qui intègrent des affichages Micro LED et des commandes via un bracelet neural. Avec de telles innovations, Apple semble être en retard dans une course où la réalité augmentée et l’intelligence artificielle pourraient bien être les clés du futur.