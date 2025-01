Apple Vision Pro : une production stoppée face à des ventes décevantes

Confronté à des ventes limitées et des coûts élevés, le Vision Pro d'Apple semble déjà condamné à une production limitée.

Tl;dr Apple aurait arrêté la production de son casque Vision Pro en raison d’une demande insuffisante.

Apple se concentre désormais sur le développement d’un modèle plus abordable, tout en maintenant un stock suffisant pour couvrir les besoins jusqu’en 2025.

Une mise à jour technique du Vision Pro pourrait voir le jour d’ici 2026, réutilisant des composants existants pour réduire les coûts et limiter les surplus.

Une production stoppée après une faible demande

Selon plusieurs sources proches des fournisseurs d’Apple, la production du Vision Pro aurait été réduite dès l’été 2024, avant d’être complètement arrêtée. Cette décision serait liée à des ventes inférieures aux prévisions, en partie à cause d’un prix élevé de 3499 dollars (ou 3999 euros en Europe) et d’un écosystème de contenus encore insuffisant. Des milliers de composants inutilisés restent entreposés, et les prévisions de production ont été révisées à la baisse dès mai 2024. En fin d’année, Apple aurait suffisamment de stocks pour répondre à une demande limitée jusqu’en 2025.

Une stratégie prudente pour un produit en retrait

Apple a adopté une approche similaire à celle de produits à faible demande comme l’iPhone 12 mini. En octobre 2024, les usines fabriquaient seulement 1000 Vision Pro par jour, un chiffre deux fois plus faible qu’au pic de production. L’assembleur chinois Luxshare aurait reçu des instructions pour réduire ses opérations dès novembre. Bien que les lignes de production ne soient pas démantelées, Apple semble se préparer à un arrêt prolongé.

L’abandon d’une deuxième génération pour un modèle moins cher

Le développement d’une deuxième génération du Apple Vision Pro aurait été suspendu en faveur d’un modèle plus abordable. Apple aurait demandé à ses fournisseurs de préparer la fabrication de quatre millions d’unités de ce nouveau casque à coût réduit, soit la moitié des prévisions initiales pour le Vision Pro. Cela reflète des attentes de ventes encore plus modestes, tout en visant un public plus large que les « early adopters » ciblés initialement.

Un avenir incertain pour la gamme Vision Pro

Malgré l’arrêt de la deuxième génération, une mise à jour incrémentale du Vision Pro pourrait voir le jour d’ici 2025 ou 2026. Ce modèle inclurait des composants réutilisés pour réduire les surplus et serait équipé d’un processeur M5. Tim Cook a décrit le Vision Pro comme un produit expérimental pour passionnés de nouvelles technologies, laissant entrevoir un repositionnement stratégique à l’avenir. Pour l’heure, la firme de Cupertino semble hésiter entre innovation de niche et démocratisation de la réalité mixte.