Siri espionne vos conversations ? Apple vous rembourse

Apple indemnise les utilisateurs espionnés par Siri

La firme de Cupertino a proposé un règlement de 95 millions de dollars pour les utilisateurs dont les conversations privées ont été enregistrées par son assistant vocal Siri, souvent sans leur consentement. Ce règlement, qui nécessite l’approbation d’un juge, permettrait aux propriétaires d’appareils Apple basés aux États-Unis de recevoir jusqu’à 20 dollars par appareil. Les utilisateurs concernés doivent avoir possédé un appareil Apple équipé de Siri entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2024 et prouver qu’ils ont activé Siri accidentellement lors de conversations privées.

Les critères d’éligibilité : qui peut en bénéficier ?

Pour être éligible à cette indemnisation, les utilisateurs doivent satisfaire à deux conditions majeures. D’abord, ils doivent être des résidents américains ayant acheté un iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, iMac, HomePod, iPod touch ou Apple TV durant la période spécifiée. Ensuite, ils doivent jurer sous serment qu’ils ont activé Siri par accident pendant des conversations qui devaient rester privées ou confidentielles. L’indemnité variera en fonction du nombre de réclamations, ce qui signifie que la somme de 20 dollars pourrait être réduite si de nombreux utilisateurs se manifestent.

Les accusations à l’origine de la plainte

La plainte contre Apple a été déposée après une enquête du Guardian en 2019, révélant que des employés tiers d’Apple écoutaient des conversations privées, dont des informations médicales sensibles ou des échanges intimes. Bien que Siri soit censé ne se déclencher que sur un mot-clé, un dénonciateur a affirmé que des activations accidentelles étaient courantes, notamment avec des sons banals comme un zip. En conséquence, Apple a présenté des excuses et a promis de ne plus conserver les enregistrements audio de ses utilisateurs. Toutefois, des enregistrements avaient été envoyés à des sous-traitants pour le contrôle de la qualité de Siri.

Google et Amazon dans le même panier

Apple n’est pas la seule entreprise à avoir été accusée de laisser ses sous-traitants écouter des conversations privées. Des géants comme Google et Amazon ont également été mis en cause pour des pratiques similaires, notamment pour l’écoute des enregistrements accidentels effectués par leurs assistants vocaux respectifs. Des poursuites similaires sont d’ailleurs en cours contre Google, montrant que ces questions de confidentialité numérique touchent plusieurs des plus grandes entreprises technologiques. Ces affaires soulignent les préoccupations croissantes concernant la protection de la vie privée à l’ère des assistants vocaux.