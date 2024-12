L’Union européenne impose le USB-C : Apple retire ses derniers iPhones à port Lightning

Apple abandonne les derniers modèles d’iPhone à port Lightning en Europe, respectant ainsi la nouvelle législation européenne qui impose l’USB-C.

Tl;dr Apple retire ses derniers iPhones à port Lightning de la vente en Europe pour se conformer à la directive européenne 2022/2380.

La directive impose l’adoption du port USB-C pour tous les appareils électroniques vendus dans l’UE.

Ce changement vise à réduire les déchets électroniques et à simplifier les technologies de charge à l’échelle européenne.

Un virage stratégique vers l’USB-C

La directive européenne 2022/2380 entre en vigueur oblige désormais tous les appareils électroniques vendus dans l’UE à adopter le port USB-C. Apple, connu pour sa politique de port propriétaire avec le Lightning, se voit contraint d’abandonner cette technologie sur ses iPhone SE et iPhone 14. Ces modèles, qui étaient les derniers à utiliser le port Lightning, ne sont plus disponibles à la vente dans plusieurs pays européens, tels que les Pays-Bas, la France, la Norvège et l’Allemagne. Toutefois, ces appareils restent accessibles dans d’autres régions comme les États-Unis. Ce changement intervient dans le cadre de l’effort européen visant à réduire les déchets électroniques et à simplifier l’utilisation des appareils.

La fin de l’ère du Lightning

Le retrait des iPhone SE et iPhone 14 représente la fin de l’utilisation du port Lightning sur les appareils mobiles d’Apple dans l’UE. Ce port, introduit en 2012, a été un élément clé des produits Apple pendant plus d’une décennie. Cependant, avec l’extension des normes USB-C, qui offrent une plus grande compatibilité et des vitesses de chargement plus rapides, Apple s’adapte à cette nouvelle exigence. Le passage à l’USB-C permettra non seulement une réduction de l’impact environnemental en limitant le nombre de câbles et d’adaptateurs, mais facilitera aussi l’expérience utilisateur grâce à la standardisation des technologies de charge.

L’impact de la directive européenne

La directive 2022/2380, qui vise à uniformiser les technologies de charge dans l’UE, va au-delà de la simple adoption du port USB-C. Elle impose également que tous les appareils prenant en charge la charge rapide doivent être compatibles avec la norme USB PD (Power Delivery). Cette nouvelle réglementation permet aux consommateurs de mieux comprendre la compatibilité énergétique des différents appareils et d’éviter les mauvaises surprises liées à des chargeurs non adaptés. De plus, la directive encourage la vente séparée des blocs de charge, afin de limiter les déchets et de ne pas obliger les consommateurs à acheter un chargeur à chaque nouvel appareil.

Des changements attendus en 2025

Les rumeurs font état d’un nouvel iPhone SE prévu pour 2025, qui intégrerait enfin le port USB-C ainsi qu’un certain nombre de mises à jour, dont un écran OLED. Apple semble se préparer à cette transition avec prudence, veillant à ce que ses nouveaux appareils respectent pleinement les nouvelles normes européennes tout en améliorant les fonctionnalités pour ses utilisateurs. Le passage de l’iPhone à l’USB-C marque un tournant pour l’entreprise, qui doit naviguer entre son héritage technologique et les nouvelles exigences législatives. Cette évolution s’inscrit également dans un mouvement plus large en faveur de la réduction de l’empreinte écologique et de la simplification des processus d’achat et de consommation d’appareils électroniques en Europe.