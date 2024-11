Les accessoires USB-C pour Mac sont incompatibles avec les anciennes versions de macOS

Les accessoires USB-C pour Mac ne sont pas compatibles avec les anciennes versions de macOS, ce qui cause un énorme désagrément.

Tl;dr Apple introduit des accessoires Mac en USB-C.

Des problèmes de compatibilité avec les anciens MacOS sont signalés.

Les nouveaux Macs M4 ont été annoncés.

Apple fait place à l’USB-C

Une nouvelle qui a fait vibrer le monde de la technologie ce lundi : Apple a confirmé le passage à des accessoires Mac en USB-C. Avec le lancement de l’iMac M4, le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad abandonnent l’ancien port Lightning. Cependant, cette nouvelle comporte une subtilité qui pourrait compliquer la mise à jour de votre configuration Mac.

Un hic pour les versions antérieures de MacOS

Les premiers utilisateurs des périphériques USB-C ont signalé sur les forums MacRumors qu’à moins que votre Mac n’exécute la dernière mise à jour de MacOS — MacOS Sequoia 15.1 — les accessoires ne fonctionnent pas correctement. Les utilisateurs de MacOS Sonoma et MacOS Ventura, les deux versions précédentes de MacOS, affirment que des fonctionnalités clés comme le défilement de la souris ou les touches d’identification tactile et de fonction du clavier ne fonctionnent pas. Cette situation est d’autant plus frustrante que, mis à part les nouveaux ports, le clavier, la souris et le trackpad sont identiques aux versions Lightning qu’ils remplacent.

Le dilemme des mises à jour

Si vous envisagez d’acheter ces nouveaux accessoires Mac et que vous utilisez déjà un Mac compatible Sequoia, la mise à jour n’est pas un problème, il suffit de prendre le temps de l’installer. Mais si vous possédez un Mac plus ancien, c’est assez ennuyeux. Pourquoi les utilisateurs ont-ils besoin du logiciel le plus récent pour les utiliser correctement ? Cela n’a franchement aucun sens. Nous pouvons seulement espérer qu’il s’agit d’un étrange oubli qu’Apple corrigera une fois que les nouveaux Macs seront officiellement en vente, et non une ruse pour encourager les utilisateurs à mettre à jour leurs machines.

Les nouveautés de la semaine

Outre l’ajout de l’USB-C à ses périphériques, les vraies stars de cette semaine sont les annonces Mac : l’iMac alimenté par M4, un nouveau Mac mini encore plus petit avec des options de puces M4 et M4 Pro, et de nouveaux MacBook Pros de 14 et 16 pouces avec des puces M4, M4 Pro ou M4 Max. Il a également été annoncé que les modèles MacBook Air M2 et M3 bénéficieront désormais de 16 Go de RAM par défaut sans coût supplémentaire. Nous espérons également pouvoir tester les accessoires USB-C s’ils décident de se comporter correctement.