Apple iPhone 15 et USB-C : tout ce que nous savons à ce stade

L'USB-C devrait faire son apparition très bientôt sur les iPhone. Y aura-t-on droit dès l'iPhone 15 ? Voici ce que l'on sait aujourd'hui sur la question.

Pour la première fois en plus de dix ans, il faudra peut-être un câble différent pour recharger l’iPhone. Apple aurait en effet l’intention de se conformer à la loi européenne obligeant les nouveaux smartphones à disposer d’un port USB-C pour la recharge. Interrogé sur le sujet, Greg Joswiak, vice-président Apple monde du marketing, expliquait que la firme n’avait “pas le choix”. Apple “respectera les lois locales”. Ceci étant dit, il y a encore de nombreuses inconnues concernant cette transition de l’iPhone vers l’USB-C.

L’iPhone 15 aura-t-il un port USB-C pour la recharge ?

Il y a une chance que l’iPhone 15 dispose d’un port USB-C plutôt que Lightning, mais il est impossible d’en être certain avant l’annonce officielle. Selon l’Union Européenne, tous les nouveaux smartphones vendus sur le continent devront avoir un port USB-C à la fin de l’année 2024. Apple commencera-t-il la transition en 2023 avec l’iPhone 15 ou attendra-t-il 2024 ? Pour l’analyste Chiew Le Xuan de Canalys, le plus tôt serait le mieux : “Nous pensons qu’Apple introduira le Type C dans l’iPhone 15.”

Apple a déjà testé des iPhone avec USB-C, en mai dernier notamment. Ainsi que des iPhone avec adaptateur pour fonctionner avec le Lightning. Ming-Chi Kuo, autre analyste réputé de la scène Apple, déclarait lui aussi qu’Apple avait l’intention de faire passer son iPhone à l’USB-C en 2023. Et selon le leaker ShrimpApplePro en avril, des versions USB-C des Apple EarPod seraient déjà en production.

Cette nouvelle loi vise à simplifier l’expérience de recharge pour les clients et réduire les déchets électroniques. “Les consommateurs n’auront plus besoin d’un chargeur différent chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil dans la mesure où ils pourront en utiliser un unique pour tout un tas de petits et moyens appareils”, pouvait-on notamment lire dans un communiqué de presse.

Ce changement vise aussi à réduire les 11 000 tonnes de déchets électroniques générées chaque année à cause des chargeurs inutilisés, selon l’UE.

Tous les futurs iPhone auront-ils l’USB-C ou seuls ceux vendus en Europe ?

Là encore, nous n’avons pas la réponse à cette question, mais Maurice Klahne, analyste chez Counterpoint Research, pense qu’Apple devrait opérer cette transition au niveau mondial : “Il est tout simplement trop coûteux de fabriquer des appareils différents selon les pays. Et donc Apple devrait très probablement effectuer cette transition dans tous les pays en même temps.”

Quels avantages l’USB-C a-t-il par rapport au Lightning ?

Cette transition pourrait être très intéressante pour les possesseurs d’iPhone. Par exemple, vous pourrez utiliser le même chargeur que celui qui alimente d’autres appareils, comme votre MacBook ou votre iPad, pour recharger votre iPhone. Il y a aussi un énorme écosystème pour l’USB-C, puisque c’est standard depuis plus de dix ans. Nombre d’appareils d’Apple utilisent aussi déjà l’USB-C.

Le passage à l’USB-C pourrait aussi entraîner des vitesses de recharge et de transfert de données plus rapides, sur les iPhone 15 Pro et Pro Max notamment. Pour Chiew Le Xuan, “en passant au Type C, nous verrons probablement une différenciation entre les Pro et Pro Max et les non Pro Max en termes de vitesse de charge.”

Aurai-je besoin d’un câble USB-C spécifique Apple ?

Tout l’intérêt du passage à l’USB-C serait justement de pouvoir utiliser un câble USB-C standard. Mais la firme de Cupertino pourrait faire en sorte que des câbles USB-C certifiés Apple puissent être plus intéressants. Ming-Chi Kuo avance par exemple que la marque à la pomme optimiserait les chargeurs qui répondent au programme de certification MFi pour proposer des vitesses de charge plus élevées. Une information “confirmée” par ShrimpApplePro.

Apple n’a, comme à l’accoutumée, pas du tout évoqué ses intentions pour l’iPhone 15 ou l’USB-C outre les commentaires de Greg Joswiak, mais il ne fait aucun doute qu’une telle initiative aiderait Apple à booster son écosystème d’accessoires en maintenant un certain niveau d’exclusivité en passant à un chargeur d’iPhone universel.

Apple devrait annoncer la gamme iPhone 15 en septembre durant un événement dédié. Outre la recharge USB-C, les rumeurs avancent que de nouveaux boutons à l’état solide arrivent sur les modèles Pro tandis que la Dynamic Island serait proposée sur les modèles non Pro.