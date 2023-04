iPhone 15 : les limitations potentielles de la recharge pourraient causer des soucis à Apple

L'iPhone 15 pourrait semer la discorde avec l'Europe si la firme de Cupertino décide de mettre en place une limitation volontaire sur ses modèles équipés d'USB-C.

Cela fait un certain temps maintenant qu’Apple a accepté de se plier à l’obligation de l’union Européenne d’intégrer un standard de recharge commun dans ses smartphones. Étant donné que l’UE a choisi l’USB-C pour les appareils mobiles, toute la gamme d’iPhone 15 devrait disposer d’un port USB-C lorsqu’elle sera annoncée dans quelques mois. Peu après qu’un cadre de la marque à la pomme a confirmé que, en effet, cette transition aura lieu en 2023, l’analyste Ming-Chi Kuo évoquait la possibilité que la firme de Cupertino pourrait éventuellement limiter les vitesses de transfert et de recharge sur ses modèles d’iPhone d’entrée de gamme et sur les accessoires qui ne sont par certifiés MFI. Ceci n’a pas été confirmé, ni infirmé, par Apple, mais l’Union Européenne semble en avoir pris bonne note.

L’iPhone 15 pourrait semer la discorde avec l’Europe

Il y a quelques jours, Alex Agius Saliba, du Parlement Européen, intervenait à un meeting organisé par la commission Internal Market and Consumer Protection (IMCO). Pendant l’intervention, Mr. Saliba confirmait que le parlement voit cette possible initiative comme une tentative de “contourner la loi du chargeur unique” mise en place par l’UE. Il affirmait aussi qu’une telle opération de la part d’Apple serait la preuve que le lobbying de la firme de Cupertino contre cette obligation du chargeur universel ne concernait finalement que la volonté de réaliser des profits avec son standard de recharge propriétaire. Il blâmait ainsi notamment pour le fait de prendre des décisions anti-consommateur sous la grande cape de l’innovation et de la préoccupation environnementale. Dans un autre tweet, il réprimandait Apple de ne pas participer à une réunion organisée autour de cette obligation de chargeur universelle. Les membres de la commission en ont profité pour tenter d’obtenir une clarification quant à cette rumeur de limitation de la vitesse de chargement et de transfert sur ses iPhone en USB-C.

Apple aura-t-il encore des problèmes juridiques en Europe ?

Étant donné que la firme de Cupertino n’a encore rien officialisé concernant cette possibilité de limiter les vitesses de recharge, l’IMCO n’a pas évoqué l’éventualité d’une intervention légale. Le principal sujet de litige de l’IMCO est qu’Apple puisse implémenter une fonctionnalité qui permettrait de n’utiliser que les accessoires USB-C officiels avec ses iPhone USB-C, et de tenir éloignée la concurrence.

Pour l’heure, l’IMCO ne semble pas prendre en considération l’existence du programme Made For iPhone (MFI), qui permet aux accessoires tiers de dessiner et fabriquer des accessoires pour iPhone conformes aux standards de qualité de la marque à la pomme. Apple affirme que la certification MFI agit comme un gage de qualité et permet d’éviter aux utilisateurs qu’ils se retrouvent avec des produits de piètre qualité qui pourraient endommage les appareils de la marque. Cependant, les intentions d’Apple en ce qui concerne le programme MFI ne sont pas totalement nobles, étant donné que le géant américain gagne une commission sur les ventes de chaque accessoire certifié MFI.

L’IMCO voit actuellement ces potentielles restrictions comme une initiative anti-concurrence qui viendrait violer totalement les droits des consommateurs. L’avenir nous dira si les deux partis parviennent à régler tout cela avant le lancement de l’iPhone 15 en septembre prochain.