Les Apple AirPods Pro 2 pourraient passer à l’USB-C

Les Apple AirPods Pro 2 pourraient avoir droit à une version USB-C, mais les AirPods plus accessibles et non Pro en seraient privés.

Il est très probable que la prochaine génération d’Apple iPhone abandonne le port Lightning à la faveur de l’USB-C lorsque celle-ci arrivera à la fin de l’année. Si la firme de Cupertino passe progressivement à l’USB-C sur ses ordinateurs portables et tablettes, il aura fallu une action légale de la part de l’Union Européenne pour faire accélérer les choses. En fin d’année dernière, Apple consentait à respecter cette directive imposant l’USB-C sur tous les appareils mobiles de l’UE, y compris l’iPhone. Cependant, il n’y a pas que les prochains iPhone qui devraient y avoir droit. Plusieurs rumeurs indiquent que les écouteurs Apple AirPods Pro 2 pourraient aussi abandonner le Lightning pour passer à l’USB-C.

Les Apple AirPods Pro 2 pourraient avoir droit à une version USB-C

La source initiale de cette information est l’utilisateur @aaronp613 sur Twitter, qui a trouvé dans le code de iOS 16.4 des références à des nouveaux AirPods et étuis de recharge pour AirPods. Les numéros de modèles trouvés par ce twitto sont A3048 et A2968. Selon lui, le A3048 ferait référence à un nouveau modèle d’AirPods tandis que le A2968 correspondrait à l’étui de ce même produit. Bien qu’Aaron ne précise pas que ces nouveaux AirPods soient dotés d’une connectique USB-C, son tweet a été repris par l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo, qui est convaincu, lui, que ces nouvelles références pourraient davantage correspondre à la version USB-C des Apple AirPods 2. Dans son tweet, il évoque aussi la possibilité que ces AirPods USB-C puisse être lancés durant le deuxième ou troisième trimestre 2023.

Pas d’USB-C pour les AirPods plus accessibles et non Pro ?

Tous les anciens modèles d’AirPods ne passeront probablement pas à l’USB-C en 2023. Dans son tweet, Ming-Chi Kuo précise aussi que seuls les AirPods Pro 2 passeront à cette connectique en 2023 et Apple n’aurait pas l’intention d’effectuer le changement sur ses AirPods 2 et AirPods 3.

Inclure un connecteur USB-C dans la boîte de ses AirPods Pro 2 simplifierait la vie des utilisateurs, dans la mesure où l’USB-C est de plus en plus populaires dans nos gadgets électroniques. De plus, étant donné que l’USB-C offre des vitesses de charge plus rapides que le Lightning, cela permettrait aussi de réduire le temps de charge des AirPods Pro 2, une fois qu’Apple aura activée cette fonctionnalité sur l’étui de recharge des AirPods Pro 2, évidemment.

La firme de Cupertino est depuis longtemps critiquée pour sa réticence à abandonner le Lightning et passer à l’USB-C. Voir deux de ses produits les plus populaires effectuer cette transition en 2023 serait très apprécié. Cela viendrait aussi accélérer le processus initié il y a quelques années en intégrant l’USB-C sur les MacBook et iPad Pro. Quoi qu’il en soit, il convient d’attendre une annonce officielle avant de graver cette information dans le marbre.