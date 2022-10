Et si les Apple AirPods et autres accessoires Mac étaient équipés d’USB-C en 2024 ?

Apple pourrait passer à l'USB-C dès l'année prochaine et terminer la transition en 2024, avant de se débarrasser des ports physiques ?

Apple devrait adopter plus largement l’USB-C sur ses différents produits dans les années à venir, selon Mark Gurman, de Bloomberg. Dans sa dernière newsletter en date Power On, il dit s’attendre à ce que la firme de Cupertino effectue cette transition pour tous ses écouteurs sans fil, y compris les AirPods Pro récemment mis à jour pour intégrer le standard de la recharge d’ici à 2024. De plus, Apple pourrait mettre à jour des accessoires comme la Magic Mouse avec l’USB-C – et un design un peu plus intuitif, espérons-le – dès l’année prochaine.

Ce supposé changement viendrait placer la majorité des produits de la marque à la pomme en parfaite conformité avec la loi à venir sur l’USB-C de l’Union Européenne. Il y a quelques jours, le Parlement européen a voté pour faire de ce protocole un standard de la recharge sur tout le continent. Une fois en vigueur, cette loi obligera tous les nouveaux smartphones, tablettes et autres casques ou écouteurs commercialisés dans l’Union Européenne à disposer de l’USB-C pour être rechargés avant la fin de l’année 2024. Cette loi couvrira aussi les ordinateurs portables à partir du printemps 2026.

En mai dernier, Mark Gurman rapportait qu’Apple avait commencé à tester des iPhone avec USB-C en amont de l’adoption de cette proposition de loi. À ce moment-là, le journaliste avertissait que si l’entreprise devait procéder à ce changement, “celui-ci n’arriverait pas avant 2023, au plus tôt.” Le délai semble aujourd’hui raccourci puisque, selon lui, la gamme iPhone 15 devrait recevoir l’USB-C à l’automne prochain.

Cependant, ce passage d’Apple à l’USB-C pourrait n’être que de courte durée. Mark Gurman s’attend à ce que la firme de Cupertino passe à des iPhone et iPad “entièrement” chargés par induction “dans les prochaines années”. Il précise que l’entreprise pourrait voir cette technologie comme un moyen de contourner la loi européenne dans la mesure où cette dernière ne couvre pas la recharge sans fil.

Si vous suivez le manège des rumeurs Apple depuis un certain temps, vous savez certainement que l’iPhone dénué du moindre port physique est quelque chose dont semble rêver la marque à la pomme depuis très longtemps, depuis même la suppression du port jack dans l’iPhone 7 en 2016. Depuis lors, cependant, la recharge Qi a suscité quelques problèmes pour Apple – on repense notamment à l’annulation du projet AirPower en 2019 -.